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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Университатя Клуж
3:1
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
7' Гол
Vladislav Blanuta
2:0
20' Пенальти
Нистор Дан
3:0
37' Гол
Vladislav Blanuta
3:1
41' Гол
Бейян Флориан
81' Желтая карточка
Иванов Антоний
85' Желтая карточка
Попеску Овидиу
90'+4
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
23
Попеску
Овидиу
13
Franck
Tchassem
10
Нистор
Дан
22
Раца
Вадим
77
Vladislav
Blanuta
25
Кабуз
Каталин
66
Кэпушэ
Тибериу
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
15
Tiago
Goncalves
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
7
Стойка
Янис
77
Дякону
Роналдо
10
Негуц
Кристиан
Университатя Клуж
Германнштадт

История личных встреч

Университатя Клуж
Германнштадт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:2
К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
1

Среднее время на гол

144
90

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.77
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

117
73

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 2 (2) 1
Vladislav Blanuta 2 1
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейян Флориан 1 0.5
Дякону Роналдо 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балауре Сильвиу 1 0
Иванов Антоний 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2
Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Германнштадт

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Динамо Бухарест
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Германнштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Динамо Бухарест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Петролул Плоешти
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Петролул Плоешти
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 2
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Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Русу Денис 1
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