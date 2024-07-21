Тур: 2. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Horia Mladinovici
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолVladislav Blanuta
2:0
20' ПенальтиНистор Дан
3:0
37' ГолVladislav Blanuta
3:1
41' ГолБейян Флориан
81' Желтая карточкаИванов Антоний
85' Желтая карточкаПопеску Овидиу
90'+4
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
37'
41'
3:1
81'
85'
Владение мячом
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
-
18 Vlad Stefan
-
-
-
-
21 Sfait Mario
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя Клуж
Германнштадт
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
1
Среднее время на гол
144
90
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.77
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
117
73
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|2 (2)
|1
|Vladislav Blanuta
|2
|1
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейян Флориан
|1
|0.5
|Дякону Роналдо
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Иванов Антоний
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2
Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Германнштадт
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|2
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Русу Денис
|1