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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6743 Главный судья: George Gaman
Динамо Бухарест
4:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
12' Гол
Абдалла Хаким
22' Желтая карточка
Рикардинью
34' Желтая карточка
Dennis Politic
2:0
41' Гол
Каржан Каталин
56' Желтая карточка
Сельмани Астрит
3:0
61' Гол
Сельмани Астрит
3:1
82' Гол
Тичу Валентин Константин
83' Желтая карточка
Кейта Тидьян
4:1
86' Пенальти
Dennis Politic
90'+4
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
19
Абдалла
Хаким
9
Сельмани
Астрит
7
Dennis
Politic
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
23
Кейта
Тидьян
8
Матею
Александру
10
Брату
Марио
44
Думитриу
Лучан
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Бериша
Альбин
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ДА
0:0
К
2:1
ДА
1:1
ДА
1:5
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:3
ДА
1:1
К
1:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Среднее время на гол

83
67

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.26
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

71
59

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдалла Хаким 2 1
Каржан Каталин 2 1
Сельмани Астрит 1 0.5
Dennis Politic 1 (1) 0.5
Миланов Георги 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тичу Валентин Константин 1 0.5
Ханка Серджу 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 2 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 1 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Кейта Тидьян 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3
Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Динамо Бухарест
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Германнштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Каржан Каталин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Весь список
  • 93'
    Mihnea Radulescu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Сивис Максим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6743 болельщиков
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 91'
    Тактическая замена. Деннис Политик уходит с поля и его заменяет Adrian Caragea
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Antonio Bordusanu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Mihnea Radulescu
  • 90'
    Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля
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