Тур: 2. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Зрители: 6743 Главный судья: George Gaman
4:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолАбдалла Хаким
22' Желтая карточкаРикардинью
34' Желтая карточкаDennis Politic
2:0
41' ГолКаржан Каталин
56' Желтая карточкаСельмани Астрит
3:0
61' ГолСельмани Астрит
3:1
82' ГолТичу Валентин Константин
83' Желтая карточкаКейта Тидьян
4:1
86' ПенальтиDennis Politic
90'+4
Ход матча
12'
1:0
22'
34'
41'
46'
56'
61'
82'
83'
86'
4:1
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Ioan Tolea
-
-
36 Alin Botogan
-
71 David Ilie
-
99 Raul Bucur
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Среднее время на гол
83
67
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.26
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
71
59
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдалла Хаким
|2
|1
|Каржан Каталин
|2
|1
|Сельмани Астрит
|1
|0.5
|Dennis Politic
|1 (1)
|0.5
|Миланов Георги
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.5
|Ханка Серджу
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Кейта Тидьян
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3
Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Динамо Бухарест
|Каржан Каталин
|2
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|2
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1