Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Tidiane Keita совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Динамо Бухарест играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бериша Альбин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Брату Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Г О О О О Л - Каржан Каталин забивает с правой ноги!

41' Сельмани Астрит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Рикардинью XI плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

38' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Tidiane Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Деннис Политик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Матч остановлен

30' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

28' Игра в одни ворота сейчас. Динамо Бухарест доминирует и владеет мячом

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Деннис Политик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Рикардинью XI совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Tidiane Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Абдалла Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Абдалла Хаким забивает с правой ноги!

12' Сельмани Астрит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

10' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру