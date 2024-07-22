Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Albert Hofman не смог попасть в створ ударом издали

83' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Джонатан Сиссе наказан за толчок Чобану Андрей

82' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

80' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Оооо... вот это был удар! Радаславеску Эдуард должен был забить с этой позиции.

77' Iustin Popescu делает важнейший сейв!

77' Радаславеску Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Хорошую попытку сделал Нарек Григорян. Удар в створ, но вратарь начеку

77' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Чобану Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Джонатан Сиссе успешно блокирует удар.

72' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Ганя Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

71' ШТАНГА! Так было близко к голу - Желев Милен нанес удар в каркас ворот!

71' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

71' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Грамени Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тактическая замена. Фредерик уходит с поля и его заменяет Teles

63' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Оооо... вот это был удар! Alexandru Pop должен был забить с этой позиции.

60' Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Оооо... вот это был удар! Нарек Григорян должен был забить с этой позиции.

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нарек Григорян и попал в перекладину!

60' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Кейруш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Сырбу Дан выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

57' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сегодняшная посещаемость составляет 7235 болельщиков

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

48' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

47' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.