☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7235 Главный судья: Петреску Раду
Оцелул Галац
0:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
90' Желтая карточка
Jonathan Cisse
90'+5
32
Iustin
Popescu
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
14
Andrei
Rus
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
11
Alexandru
Pop
33
Джурич
Василие
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
Оцелул Галац
4-3-3
Фарул Констанца
4-3-3

История личных встреч

Оцелул Галац
Фарул Констанца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
Л2С1
2:5
Л2С1
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 2 1
Alexandru Pop 1 0.5
Yuri Cisotti 0 0
Фредерик 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 1 0
Живулич Диего 1 0
Nikola Stevanovic 1 0
Jonathan Cisse 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 1 0
Ривалдиньо 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Оцелул Галац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3
Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2
Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Динамо Бухарест
 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Глория Бузау
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Германнштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Каржан Каталин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
Ботошани Aldair Ferreira 2
Глория Бузау Robert Salceanu 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Весь список
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