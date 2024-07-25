Не будем забывать, что на товарищеском матче нет VAR, а поэтому все решения будут на совести главного арбитра.

Пока же главный арбитр матча дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Калифорнии летом достаточно жарко даже вечерами.

Возобновляется у нас игра, хоть "Борнмут" по большей части играет пока что вторым номером, стоит отметить, что скромный английский клуб выглядит достаточно неплохо.

Тавернер из центра поля от правого фланга под давлением соперника выполнил безадресный заброс на ближний угол штрафной площади, Хейн спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Соланке по правой половине поля вошёл в штрафную площадь после передачи от Ааронса, далее Доминик немного сместился в центр штрафной и сильно пробил под правый угол ворот, перекладина спасла "Арсенал" от пропущенного мяча.

Февр очень хорошо смотрится на поле в первом тайме, полузащитник "Борнмута" старается регулярно работать в высоком прессинге и действует он достаточно продуктивно.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный получил жёлтую карточку за срыв атаки. Забарный на левом фланге толкнул в спину Нкетиа и тем самым не позволил "Арсеналу" провести быструю атаку.

М'Ханд совершил рывок по левой половине поля, но Салах Улад в итоге без поддержки партнёров по команде под давлением двух соперников потерял мяч.

Тавернер на своей половине поля нарушил правила против Нкетиа. Игроки "Арсенала" заработали более-менее неплохой стандарт.

Нелсон со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Уайт под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам, мяч в створ не пошёл.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Скотт под давлением соперников не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.

Энтони разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Соланке пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала".

Угловой у ворот "Арсенала". Тавернер выполнил подачу на дальний угол вратарской, Хейн ошибся при игре на выходе, далее мяч на правом углу вратарской попал в руку Льюиса-Скелли, но главный арбитр матча не решился назначить пенальти.

Виейра пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Нкетиа, который был у линии штрафной площади, а затем ушёл в сторону от правой штанги.

Вновь неплохую атаку по левой половине поля провели игроки "Борнмута", в завершении эпизода Скотт выполнил передачу от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной, Февр подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Виейра!!! Нелсон совершил отличный рывок по левому флангу, а затем Рейсс войдя в штрафную площадь также выполнил хорошую подачу на дальний угол штрафной, Виейра без помех в касание сильно и точно пробил под левую штангу, у Нето не было никаких шансов.

17' Нелсон разогнал атаку по центру и от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Нкетиа стал пытаться улучшать позицию и в итоге под давлением соперников потерял мяч.

16' Против Уайта были нарушены правила на левом фланге на половине поля "Арсенала". "Канониры" достаточно быстро разыграли стандарт.

15' Виейра со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч полетел на правый угол вратарской, Нето спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

14' Керкез на правой половине поля нарушил правила против Виейры. "Арсенал" заработал достаточно неплохой стандарт.

13' Соланке получил мяч у радиуса штрафной площади за счёт высокого прессинга от Февра, Доминик в итоге чуть продвинулся вперёд и от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

12' Из-за далеко не самого высокого темпа матча болельщики на трибунах стараются развлекать сами себя и заряжают при выносе мяча в центр поля Хейном.

11' Тавернер в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Льюиса-Скелли. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' "Арсенал" на данный момент конечно же куда больше времени работает с мячом, но по возможности лондонский клуб просто катает мяч на своей половине поля.