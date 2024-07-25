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Тур: 1. Стадион: .
Арсенал
1:0
Первый тайм: 34'
Борнмут
0'
1:0
18' Гол
Виейра Фабиу

Ход матча

18'
Виейра Фабиу
1:0
Прогнозы 117
Арсенал 96.6% (113)
X 2.6% (3)
Борнмут 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Борнмут
1.83
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Хейн
Карл-Якоб
4
Уайт
Бен
12
Тимбер
Юрриен
49
Льюис-Скелли
Майлс
5
Парти
Томас
21
Виейра
Фабиу
53
Нванери
Итан
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
76
_Heaven
A.
56
_M'Hand
S.
13
_Rojas
A.
54
Martin
Lucas
36
_Setford
T.
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмиль
19
Троссар
Леандро
9
Жезус
Габриэль
20
Жоржинью
Перейра
64
Саго
Чарльз
44
_Gower
J.
3
_Nichols
J.
23
_Rekik
O.
63
_Rosiak
M.
35
_Zinchenko
O.
1
Нето
Эдуардо
27
Забарный
Илья
3
Керкез
Милош
8
Февр
Ромен
16
Тавернер
Маркус
37
_Aarons
M.
J.
25
_Senesi
M.
32
_Anthony
J.
4
_Cook
L.
14
_Scott
A.
9
_Solanke
D.
40
_Dennis
W.
42
_Travers
M.
20
_Adu
Adjei
D.
29
_Billing
P.
10
_Christie
R.
23
_Hill
J.
36
_Jebbison
D.
26
_Kilkenny
G.
48
_Kinsey-Wellings
M.
11
_Ouattara
Da.
24
_Semenyo
A.
15
_Smith
A.
Арсенал
Борнмут

История личных встреч

Арсенал
Борнмут

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2.86
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
61

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Защитник "Борнмута" Илья Забарный получил жёлтую карточку за срыв атаки. Забарный на левом фланге толкнул в спину Нкетиа и тем самым не позволил "Арсеналу" провести быструю атаку. 
  • 32'
    Февр очень хорошо смотрится на поле в первом тайме, полузащитник "Борнмута" старается регулярно работать в высоком прессинге и действует он достаточно продуктивно. 
  • Штанга
    31'
    Соланке по правой половине поля вошёл в штрафную площадь после передачи от Ааронса, далее Доминик немного сместился в центр штрафной и сильно пробил под правый угол ворот, перекладина спасла "Арсенал" от пропущенного мяча. 
  • 30'
    Тавернер из центра поля от правого фланга под давлением соперника выполнил безадресный заброс на ближний угол штрафной площади, Хейн спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 29'
    Возобновляется у нас игра, хоть "Борнмут" по большей части играет пока что вторым номером, стоит отметить, что скромный английский клуб выглядит достаточно неплохо. 
  • Судья
    28'
    Пока же главный арбитр матча дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Калифорнии летом достаточно жарко даже вечерами. 
  • Видеоповтор
    27'
    Не будем забывать, что на товарищеском матче нет VAR, а поэтому все решения будут на совести главного арбитра. 
  • 26'
    Вновь неплохую атаку по левой половине поля провели игроки "Борнмута", в завершении эпизода Скотт выполнил передачу от радиуса штрафной площади на левый угол штрафной, Февр подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 25'
    Виейра пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Нкетиа, который был у линии штрафной площади, а затем ушёл в сторону от правой штанги. 
  • Угловой
    24'
    Угловой у ворот "Арсенала". Тавернер выполнил подачу на дальний угол вратарской, Хейн ошибся при игре на выходе, далее мяч на правом углу вратарской попал в руку Льюиса-Скелли, но главный арбитр матча не решился назначить пенальти. 
  • 23'
    Энтони разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Соланке пробил по воротам, мяч попал в защитника "Арсенала". 
  • 23'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала", Скотт под давлением соперников не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • 21'
    Нелсон со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Уайт под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам, мяч в створ не пошёл. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Тавернер на своей половине поля нарушил правила против Нкетиа. Игроки "Арсенала" заработали более-менее неплохой стандарт. 
  • 19'
    М'Ханд совершил рывок по левой половине поля, но Салах Улад в итоге без поддержки партнёров по команде под давлением двух соперников потерял мяч. 
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    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Виейра!!! Нелсон совершил отличный рывок по левому флангу, а затем Рейсс войдя в штрафную площадь также выполнил хорошую подачу на дальний угол штрафной, Виейра без помех в касание сильно и точно пробил под левую штангу, у Нето не было никаких шансов. 
    • 17'
      Нелсон разогнал атаку по центру и от радиуса штрафной площади выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Нкетиа стал пытаться улучшать позицию и в итоге под давлением соперников потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Против Уайта были нарушены правила на левом фланге на половине поля "Арсенала". "Канониры" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      Виейра со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч полетел на правый угол вратарской, Нето спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Керкез на правой половине поля нарушил правила против Виейры. "Арсенал" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      13'
      Соланке получил мяч у радиуса штрафной площади за счёт высокого прессинга от Февра, Доминик в итоге чуть продвинулся вперёд и от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 12'
      Из-за далеко не самого высокого темпа матча болельщики на трибунах стараются развлекать сами себя и заряжают при выносе мяча в центр поля Хейном. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Тавернер в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Льюиса-Скелли. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 10'
      "Арсенал" на данный момент конечно же куда больше времени работает с мячом, но по возможности лондонский клуб просто катает мяч на своей половине поля. 
    • Судья
      9'
      Нелсон совершил рывок по левому флангу, в борьбе с соперником Рейсс оказался на газоне, но свистка не последовало. 
    • Угловой
      8'
      Виейра с углового выполнил подачу выполнил подачу в центр вратарской, Нето под давлением соперника не смог как следует сыграть на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, но Нванери не удалось как следует в касание пробить в левый угол ворот, по большей части получилась скидка, в итоге Нето успел переместиться и спокойно поймал мяч. 
    • 7'
      Нкетиа вновь совершил хороший рывок по правой половине поля, на этот раз Эдди заработал угловой для своей команды. 
    • 6'
      Теперь уже из центра поля последовал заброс на ход Нкетиа на правый угол штрафной площади "Борнмута", Нето прочитал момент и спокойно забрал мяч при игре на выходе. 
    • 5'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Арсенала", Хейн спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Нелсон с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге завершить момент ударом по воротам игрокам "Арсенала" не удалось. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Забарный в центре поля нарушил правила против Нкетиа. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Болельщиков на стадионе "Дигнити Хлес Спорт Парк" не особо много, но всё же самые преданные фанаты "канониров" пришли посмотреть на свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Борнмут" решил играть в красной форме, а "Арсенал" предстал перед любителями футбола в чёрных цветах. 
    • До матча
    • Напомним, что данная встреча проходит сегодня в городе Карсон США, обе команды пока что дают поиграть по большей части молодым игрокам, а поэтому чего-то особенного от них сегодня ждать не нужно. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Арсеналом" и "Борнмутом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Арсенал 96.6% (113)
    X 2.6% (3)
    Борнмут 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Борнмут
    1.83
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Арсенал
    96.6% (113)
    Ничья
    2.6% (3)
    Борнмут
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.22% (73)
    Меньше
    31.78% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    39.3% (46)
    2:0 Арсенал
    20.5% (24)
    3:1 Арсенал
    11.1% (13)
    1:0 Арсенал
    6% (7)
    3:0 Арсенал
    4.3% (5)
    3:2 Арсенал
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Арсенал
    1.7% (2)
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