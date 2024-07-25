Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
Ход матча
18'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
21
Виейра
Фабиу
53
Нванери
Итан
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
76
_Heaven
A.
56
_M'Hand
S.
13
_Rojas
A.
54
Martin
Lucas
36
_Setford
T.
15
Кивёр
Якуб
64
Саго
Чарльз
44
_Gower
J.
23
_Rekik
O.
63
_Rosiak
M.
25
_Senesi
M.
32
_Anthony
J.
4
_Cook
L.
14
_Scott
A.
40
_Dennis
W.
42
_Travers
M.
29
_Billing
P.
10
_Christie
R.
23
_Hill
J.
36
_Jebbison
D.
26
_Kilkenny
G.
24
_Semenyo
A.
15
_Smith
A.
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
76 _Heaven A.
-
56 _M'Hand S.
- Запасные игроки
-
13 _Rojas A.Вратарь
-
54 Martin LucasВратарь
-
36 _Setford T.Вратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
64 Саго ЧарльзНападающий
-
44 _Gower J.
-
-
23 _Rekik O.
-
63 _Rosiak M.
-
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 _Senesi M.
-
32 _Anthony J.
-
4 _Cook L.
-
14 _Scott A.
-
- Запасные игроки
-
40 _Dennis W.Вратарь
-
42 _Travers M.Вратарь
-
-
29 _Billing P.
-
10 _Christie R.
-
23 _Hill J.
-
36 _Jebbison D.
-
26 _Kilkenny G.
-
-
-
24 _Semenyo A.
-
15 _Smith A.
-
Главный тренер: _Iraola A.
История личных встреч
Арсенал
Борнмут
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2.86
2.25
Среднее время на гол
31
40
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
61
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Борнмут
Исход игры
Арсенал
96.6% (113)
Ничья
2.6% (3)
Борнмут
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (73)
Меньше
31.78% (34)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
39.3% (46)
2:0 Арсенал
20.5% (24)
3:1 Арсенал
11.1% (13)
1:0 Арсенал
6% (7)
3:0 Арсенал
4.3% (5)
3:2 Арсенал
4.3% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:1 Арсенал
1.7% (2)
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