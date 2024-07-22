Тур: 1.
История личных встреч
Арсенал
Борнмут
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2.86
2.25
Среднее время на гол
31
40
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
48
61
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
Прогнозы на матч Арсенал - Борнмут
Исход игры
Арсенал
100% (29)
Ничья
0% (0)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (18)
Меньше
35.71% (10)
Обе команды забьют
Да
57.14% (16)
Нет
42.86% (12)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
41.4% (12)
2:0 Арсенал
24.1% (7)
1:0 Арсенал
10.3% (3)
3:1 Арсенал
10.3% (3)
3:0 Арсенал
6.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!