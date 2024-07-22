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Тур: 1.
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Борнмут
Прогнозы 29
Арсенал 100% (29)
X 0% (0)
Борнмут 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Борнмут

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2.86
2.25

Среднее время на гол

31
40

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

48
61

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0
Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 22 часа 12 минут.



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    • Прогнозы 29
    Арсенал 100% (29)
    X 0% (0)
    Борнмут 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арсенал - Борнмут

    Исход игры
    Арсенал
    100% (29)
    Ничья
    0% (0)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (18)
    Меньше
    35.71% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (16)
    Нет
    42.86% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    41.4% (12)
    2:0 Арсенал
    24.1% (7)
    1:0 Арсенал
    10.3% (3)
    3:1 Арсенал
    10.3% (3)
    3:0 Арсенал
    6.9% (2)
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