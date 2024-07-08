Джиротти прорвался по центру к радиусу штрафной площади, а затем Федерико пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Рамиро Руис в центре поля влетел в Литвинова, но при этом Артём Любимов не зафиксировал нарушение правил.

Защитник "Сочи" Артём Макарчук получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге.

Игроки "Сочи" попытались сыграть в высоком прессинге в штрафной площади "Тальереса", Моралес сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Против Заики были нарушены правила у штрафной площади "Сочи". Российский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Руис с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч полетел выше цели. Вновь аргентинский клуб старается хотя бы отрезками играть первым номером.

Мартинес выполнил передачу на ход Бенавидесу по правому флангу, Игнасио Сааведра грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

18' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной штрафной площади "Тальереса", Заика при подключении к атаке забрался в офсайд.

17' В целом, пока что матч проходит в среднем темпе, всё же не будем забывать, что это предсезонная игра.

16' Крамарич разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Тальереса" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

15' Крамарич со стандарта выполнил достаточно неплохую подачу в центр штрафной площади, но Алвес всё же немного не успел к мячу, чтобы головой пробить по воротам.

14' Против Макарова были нарушены правила на правой половине поля. Игроки "Сочи" тщательно готовятся к стандарту.

13' С правого фланга последовал безадресный прострел к линии вратарской "Сочи", Дёгтев немного размялся при игре на выходе.

12' Заика в центре поля в подкате нарушил правила против Франко Сааведры. Игроки аргентинского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча.