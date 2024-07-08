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  3. Winline Летний Кубок 2024
Стадион: .
Сочи
0:0
Первый тайм
Тальерес Кордоба
Прогнозы 134
Сочи 39.6% (53)
X 16.4% (22)
Тальерес Кордоба 44% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Тальерес Кордоба
5.00
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Все Коэффициенты
Сочи
Тальерес Кордоба

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заика Кирилл 1 0.33
Алвес Марсело 1 0.33
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравцов Кирилл 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 0 1

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1

Результаты матчей

Сочи
Тальерес Кордоба

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сочи
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Сочи
 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
2.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 - 0
4.
Сочи
 0:0 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Мантуан Густаво 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Црвена Звезда Йованович Лазар 1
Весь список

Топ нарушителей
Тальерес Кордоба Ботта Рубен 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Мартинес выполнил передачу на ход Бенавидесу по правому флангу, Игнасио Сааведра грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 24'
    Руис с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч полетел выше цели. Вновь аргентинский клуб старается хотя бы отрезками играть первым номером. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Против Заики были нарушены правила у штрафной площади "Сочи". Российский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Игроки "Сочи" попытались сыграть в высоком прессинге в штрафной площади "Тальереса", Моралес сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Желтая карточка
    21'
    Защитник "Сочи" Артём Макарчук получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге. 
  • Судья
    20'
    Рамиро Руис в центре поля влетел в Литвинова, но при этом Артём Любимов не зафиксировал нарушение правил. 
  • Опасный момент
    19'
    Джиротти прорвался по центру к радиусу штрафной площади, а затем Федерико пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Офсайд
    18'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной штрафной площади "Тальереса", Заика при подключении к атаке забрался в офсайд. 
  • 17'
    В целом, пока что матч проходит в среднем темпе, всё же не будем забывать, что это предсезонная игра. 
  • 16'
    Крамарич разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Тальереса" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 15'
    Крамарич со стандарта выполнил достаточно неплохую подачу в центр штрафной площади, но Алвес всё же немного не успел к мячу, чтобы головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Против Макарова были нарушены правила на правой половине поля. Игроки "Сочи" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 13'
    С правого фланга последовал безадресный прострел к линии вратарской "Сочи", Дёгтев немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Заика в центре поля в подкате нарушил правила против Франко Сааведры. Игроки аргентинского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    11'
    Бурмистров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тальереса" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 10'
      С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Тальереса", игроки аргентинского клуба не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Тальереса". Игроки сочи изначально разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Офсайд
      8'
      Макаров попытался сделать передачу на ход Крамаричу к левому углу штрафной площади из центра половины поля "Тальереса", Мартин оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      7'
      Аргентинский клуб решил разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее Мартинес сместился с правого фланга к радиусу штрафной площади, а затем Исмаэль под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 6'
      "Тальерес" неплохо провёл атаку по правому флангу и в итоге заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Кравцов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ортегосы. 
    • 4'
      Из центра поля последовала передача на ход Бурмистрову по правому флангу, Франко Сааведра грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 3'
      В целом, "Тальерес" старается пока что играть первым номером и даже играть в высоком прессинге. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, "Тальерес" пока что забрал мяч под свой контроль, но "Сочи" достаточно плотно держит оборону. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Санкт-Петербурге. "Сочи" и "Тальерес" должны показать интересный футбол, где может быть забито достаточно много голов. 
    • До матча
    • Напомним, что "Сочи" проиграл на этом турнире оба своих матча и расположился на заключительной позиции в группе. "Тальерес" в свою очередь пятого июля сыграл только первый матч на Летнем Кубке РПЛ. Команда Вальтера Рибонетто в упорной борьбе уступила "Зениту" из Санкт-Петербурга со счётом 0:1, а поэтому сегодня ещё может поправить своё положение. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура Winline Летнего Кубка РПЛ. Сегодня между собой на "Газпром-Арене" сыграют "Сочи" и "Тальерес" из Аргентины. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 134
    Сочи 39.6% (53)
    X 16.4% (22)
    Тальерес Кордоба 44% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    5.00
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:0 Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Сочи
    39.6% (53)
    Ничья
    16.4% (22)
    Тальерес Кордоба
    44% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Тальерес Кордоба
    24.6% (33)
    2:1 Сочи
    20.1% (27)
    1:1 Ничья
    14.9% (20)
    0:1 Тальерес Кордоба
    6.7% (9)
    2:0 Сочи
    6% (8)
    1:0 Сочи
    3.7% (5)
    0:2 Тальерес Кордоба
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Сочи
    Тальерес Кордоба
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