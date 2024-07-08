Стадион: Газпром Арена.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Барт РусланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заика Кирилл
|1
|0.33
|Алвес Марсело
|1
|0.33
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кравцов Кирилл
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботта Рубен
|0
|1
Результаты матчей
Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1
Результаты матчей
Сочи
Тальерес Кордоба
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сочи
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|2
|Зенит
|Мантуан Густаво
|2
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Црвена Звезда
|Йованович Лазар
|1
|Тальерес Кордоба
|Ботта Рубен
|1
|Црвена Звезда
|Родич Милан
|1
|Црвена Звезда
|Гелор Конга
|1
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Тальерес Кордоба
Исход игры
Сочи
39.6% (53)
Ничья
16.4% (22)
Тальерес Кордоба
44% (59)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:2 Тальерес Кордоба
24.6% (33)
2:1 Сочи
20.1% (27)
1:1 Ничья
14.9% (20)
0:1 Тальерес Кордоба
6.7% (9)
2:0 Сочи
6% (8)
1:0 Сочи
3.7% (5)
0:2 Тальерес Кордоба
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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