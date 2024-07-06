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Сочи
 
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Тальерес Кордоба
Прогнозы 63
Сочи 55.6% (35)
X 19% (12)
Тальерес Кордоба 25.4% (16)
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Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Тальерес Кордоба
5.10
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4.20
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1.72
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Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заика Кирилл 1 0.5
Алвес Марсело 1 0.5
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравцов Кирилл 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботта Рубен 0 1

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1

Результаты матчей

Сочи
Тальерес Кордоба

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сочи
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Црвена Звезда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тальерес Кордоба
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 - 0
3.
Тальерес Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сочи
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 2
Зенит Мантуан Густаво 2
Зенит Ерохин Александр 1
Сочи Заика Кирилл 1
Црвена Звезда Йованович Лазар 1
Весь список

Топ нарушителей
Тальерес Кордоба Ботта Рубен 1
Црвена Звезда Родич Милан 1
Црвена Звезда Гелор Конга 1
Сочи Кравцов Кирилл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тальерес Кордоба от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2024, осталось 2 дня 4 часа 18 минут.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Сочи 55.6% (35)
    X 19% (12)
    Тальерес Кордоба 25.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    5.10
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    4.20
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    1.72
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    Прогнозы на матч Сочи - Тальерес Кордоба

    Исход игры
    Сочи
    55.6% (35)
    Ничья
    19% (12)
    Тальерес Кордоба
    25.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (46)
    Нет
    22.03% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    30.2% (19)
    1:2 Тальерес Кордоба
    20.6% (13)
    1:1 Ничья
    15.9% (10)
    2:0 Сочи
    11.1% (7)
    1:0 Сочи
    6.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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    Сочи
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