Тур: 21.
1:2
Второй тайм: 81'
0'
0:1
21' ГолВела Карлос
1:1
43' ПенальтиКэмпбелл Хоэль
44' Желтая карточкаХесус Игорь
53' Желтая карточкаGuilherme Romao
60' Желтая карточкаMartins Adriano
66' Желтая карточкаАллан Маркес
1:2
68' ГолХесус Игорь
Ход матча
21'
0:1
43'
1:1
44'
46'
53'
60'
66'
66'
68'
1:2
2
Магиньо
10
Shaylon
12
John
Victor
66
Cuiabano
28
Аллан
Маркес
25
Kaue
27
Вела
Карлос
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 МаркауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Густаво ДиасПолузащитник
-
19 Уртадо ХанНападающий
-
20 JandersonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.29
|Shaylon
|2 (1)
|0.1
|Guilherme Romao
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Рони
|1
|0.05
|Luiz Felipe III
|1
|0.05
|Derek
|1
|0.05
|Mateo Zuleta
|1
|0.05
|Кэмпбелл Хоэль
|1 (1)
|0.05
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.19
|Энрике Луис IX
|3
|0.14
|Cuiabano
|3
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.14
|Данило Барбоза
|3
|0.14
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.14
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.1
|Понте Матео
|2
|0.1
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Kaue
|1
|0.05
|Вела Карлос
|1
|0.05
|Lucas Halter
|1
|0.05
|Jacob Montes
|1
|0.05
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Romao
|5
|1
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Alix
|2
|2
|Энрике Педру II
|5
|0
|Martins Adriano
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Janderson
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|1
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Gonzalo Freitas
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Грегоре
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Аллан Маркес
|1
|0
|Жорж Артур
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
7
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
15
Атлетико Гойаненсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
17%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
16
11
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
17
31
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
18%
7
23%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
4
24%
7
23%
46-60
5
29%
29%
5
16%
61-75
2
12%
7
23%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
3
10%
5
26%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
7
23%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
Точный счет
1:2
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
1
11 раз 55%
2
6 раз 30%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
29
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
191
317
812
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|13
|4
|4
|33 - 20
|43
|2.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|34 - 19
|41
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|28 - 21
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|0:2
|19
|7
|7
|5
|27 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|28 - 28
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|15.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|16.
|20
|4
|7
|9
|18 - 27
|19
|17.
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|19.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|20.
|1:2
|21
|2
|6
|13
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|2:1
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|5.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|14.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|15.
|2:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8