☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Атлетико Гойаненсе
1:2
Второй тайм: 81'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
21' Гол
Вела Карлос
1:1
43' Пенальти
Кэмпбелл Хоэль
44' Желтая карточка
Хесус Игорь
53' Желтая карточка
Guilherme Romao
60' Желтая карточка
Martins Adriano
66' Желтая карточка
Аллан Маркес
1:2
68' Гол
Хесус Игорь

Ход матча

21'
0:1
Вела Карлос
43'
Кэмпбелл Хоэль
1:1
44'
 
Хесус Игорь
46'
 
Ромеро Оскар
Kaue
53'
Guilherme Romao
 
59'
 
Marlon Freitas
Данило Барбоза
60'
Martins Adriano
 
66'
 
Аллан Маркес
66'
 
Че Че
Аллан Маркес
67'
Janderson
Shaylon
 
68'
1:2
Хесус Игорь
72'
 
Мартинс Матеус
Вела Карлос
72'
 
Марсал Фернандо
Cuiabano
72'
Уртадо Хан
Emiliano Rodriguez
 
72'
Alejo Cruz Techera
Gabriel Baralhas
 
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Атлетико Гойаненсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
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Luiz
Felipe
III
6
Guilherme
Romao
5
Gonzalo
Freitas
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
7
Кэмпбелл
Хоэль
9
Emiliano
Rodriguez
11
Фернандо
Луис
IV
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
28
Аллан
Маркес
25
Kaue
7
Энрике
Луис
IX
27
Вела
Карлос
99
Хесус
Игорь
Атлетико Гойаненсе
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.29
Shaylon 2 (1) 0.1
Guilherme Romao 1 0.05
Gabriel Baralhas 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Рони 1 0.05
Luiz Felipe III 1 0.05
Derek 1 0.05
Mateo Zuleta 1 0.05
Кэмпбелл Хоэль 1 (1) 0.05
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 4 (2) 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.19
Энрике Луис IX 3 0.14
Cuiabano 3 0.14
Сантос Жуниор 3 0.14
Данило Барбоза 3 0.14
Баштуш Бартоломеу 3 0.14
Эдуардо Карлос II 2 0.1
Понте Матео 2 0.1
Джеффиньо 1 0.05
Kaue 1 0.05
Вела Карлос 1 0.05
Lucas Halter 1 0.05
Jacob Montes 1 0.05
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Romao 5 1
Rhaldney Norberto 6 0
Alix 2 2
Энрике Педру II 5 0
Martins Adriano 5 0
Gabriel Baralhas 4 0
Роналдо 2 1
Магиньо 2 1
Luiz Felipe III 2 1
Max 3 0
Фернандо Луис IV 3 0
Janderson 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Emiliano Rodriguez 1 1
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Рони 2 0
Shaylon 2 0
Bruno Tubarao 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Gonzalo Freitas 1 0
Lucas Kal 1 0
Ранжел Педро 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 4 0
Грегоре 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Marlon Freitas 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Cuiabano 3 0
Джеффиньо 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
John Victor 2 0
Lucas Halter 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Понте Матео 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Аллан Маркес 1 0
Жорж Артур 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
15
Атлетико Гойаненсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
17%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

16
11
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
3
27%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Пропущено

14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

17
31
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
18%
7
23%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
3
10%
31-45
4
24%
7
23%
46-60
5
29%
29%
5
16%
61-75
2
12%
7
23%
76-90

Пропущено

30
19
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 12
3
10%
5
26%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
7
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
1
11 раз 55%
2
6 раз 30%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
19
1
3
17
1.5
8
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 21 13 4 4 33 - 20 43
2.
Фламенго
 0:0 20 12 5 3 34 - 19 41
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 0:0 21 9 6 6 28 - 21 33
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 0:2 19 7 7 5 27 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 2:0 19 6 6 7 28 - 28 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
16.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
17.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
18.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 21 2 6 13 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 10 7 1 2 16 - 8 22
4.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
5.
Фламенго
 0:0 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 15 - 8 21
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:2 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 2:0 10 3 5 2 14 - 14 14
16.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
17.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 11 6 3 2 17 - 12 21
2.
Фламенго
 0:0 10 5 4 1 18 - 9 19
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 0:2 9 3 3 3 12 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 0:0 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 2:0 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хесус Игорь получил желтую карточку от судьи
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    • 43'
      Г О О О О Л - Кэмпбелл Хоэль из команды Атлетико Гойаненсе забивает с точки!
    • 21'
      Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    Ботафого Рио-де-Жанейро
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