Тур: 21.
1:4
Конец матча
0'
0:1
21' ГолВела Карлос
1:1
43' ПенальтиКэмпбелл Хоэль
44' Желтая карточкаХесус Игорь
53' Желтая карточкаGuilherme Romao
60' Желтая карточкаMartins Adriano
66' Желтая карточкаАллан Маркес
1:2
69' ГолХесус Игорь
79' Желтая карточкаЭнрике Луис
1:3
81' ПенальтиРомеро Оскар
1:4
88' ПенальтиЭнрике Луис
90' Желтая карточкаКэмпбелл Хоэль
90' Желтая карточкаJanderson
90' Красная карточкаJanderson
90' Красная карточкаЧе Че
90' Желтая карточкаЖорж Артур
90'+7
Ход матча
21'
0:1
43'
1:1
44'
46'
53'
60'
66'
66'
69'
1:2
79'
81'
1:3
88'
1:4
90'
90'
90'
90'
90'
2
Магиньо
10
Shaylon
12
John
Victor
66
Cuiabano
28
Аллан
Маркес
25
Kaue
27
Вела
Карлос
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 МаркауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Густаво ДиасПолузащитник
-
19 Уртадо ХанНападающий
-
20 JandersonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.29
|Shaylon
|2 (1)
|0.1
|Guilherme Romao
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Рони
|1
|0.05
|Luiz Felipe III
|1
|0.05
|Derek
|1
|0.05
|Mateo Zuleta
|1
|0.05
|Кэмпбелл Хоэль
|1 (1)
|0.05
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|4 (1)
|0.19
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.19
|Cuiabano
|3
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.14
|Данило Барбоза
|3
|0.14
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.14
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.1
|Понте Матео
|2
|0.1
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.05
|Джеффиньо
|1
|0.05
|Kaue
|1
|0.05
|Вела Карлос
|1
|0.05
|Lucas Halter
|1
|0.05
|Jacob Montes
|1
|0.05
|Хесус Игорь
|1
|0.05
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Romao
|5
|1
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Janderson
|4
|1
|Alix
|2
|2
|Энрике Педру II
|5
|0
|Martins Adriano
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|1
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Gonzalo Freitas
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|4
|0
|Грегоре
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Саварино Джефферсон
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Понте Матео
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
7
Атлетико Гойаненсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
15
Атлетико Гойаненсе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
62% (13)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
7
19
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
14%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Пропущено
20
12
4 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
3
25%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
9
45%
3
25%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
18
35
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 1
3
17%
7
20%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
4
22%
7
20%
46-60
5
28%
6
17%
61-75
2
11%
9
26%
76-90
Пропущено
34
20
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 13
3
9%
5
25%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
5
15%
4
20%
31-45
6
18%
1
5%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
9
26%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
201
318
912
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5