Тур: 21.
2:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолЖонатан Луис
7' Желтая карточкаСоуза Жосеф
44' Желтая карточкаGB
1:1
50' ГолGB
2:1
60' ГолАдсон
61' Желтая карточкаАдсон
78' Желтая карточкаКунья Лукас
85' Желтая карточкаLeo XV
2:2
89' ГолHelio Junio
90'+4
Ход матча
5'
0:1
7'
44'
46'
50'
1:1
60'
2:1
61'
78'
85'
89'
2:2
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
19
GB
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
28 АдсонНападающий
-
19 GBНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
-
23 Jose Gabriel
-
98 JP
-
7 David VI
-
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Helio Junio
-
21 _Talisson
-
-
32 Riquelme
-
-
20 Isac
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|6
|0.3
|David VI
|3
|0.15
|Адсон
|2
|0.1
|Mateus Cocao
|2
|0.1
|Lucas Piton
|1
|0.05
|Леандриньо
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Henrique Paulo
|1
|0.05
|Lyncon
|1
|0.05
|Guilherme Estrella
|1
|0.05
|GB
|1
|0.05
|Hugo Moura
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Луис Виктор
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|JP
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|6
|0.32
|Саша Эдуардо
|2
|0.11
|Рамирес Эрик II
|2
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.11
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.11
|Линкольн II
|2
|0.11
|Борбас Тиаго
|2
|0.11
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Жонатан Луис
|1
|0.05
|Raul González II
|1
|0.05
|Ignacio Laquintana
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.05
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Mateus Cocao
|6
|0
|Луис Виктор
|2
|1
|Victor X
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Henrique Paulo
|3
|0
|Росси
|2
|0
|Адсон
|2
|0
|Leo XV
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Райан I
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Васко да Гама
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
3
12
Васко да Гама
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
5
33%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Забито
21
24
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
5%
8
33%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
7
33%
4
17%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
7
22%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
7
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Результаты матчей
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
2:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
45
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
163
713
712
119
118
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|13
|4
|4
|33 - 20
|43
|2.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|34 - 19
|41
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|28 - 21
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|0:2
|19
|7
|7
|5
|27 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|28 - 28
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|15.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|16.
|20
|4
|7
|9
|18 - 27
|19
|17.
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|19.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|20.
|1:2
|21
|2
|6
|13
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|2:1
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|5.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|14.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|15.
|2:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8