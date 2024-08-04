☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Васко да Гама
2:2
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
5' Гол
Жонатан Луис
7' Желтая карточка
Соуза Жосеф
44' Желтая карточка
GB
1:1
50' Гол
GB
2:1
60' Гол
Адсон
61' Желтая карточка
Адсон
78' Желтая карточка
Кунья Лукас
85' Желтая карточка
Leo XV
2:2
89' Гол
Helio Junio
90'+4
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
5
Соуза
Жосеф
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
28
Адсон
19
GB
40
Lucas
Azevedo
2
Реалпе
Леонардо
39
Мендес
Дуглас
4
Кунья
Лукас
31
Лопес
Гилерме
23
Raul
González
II
7
Рамирес
Эрик
II
22
Густавиньо
6
Жонатан
Луис
33
Ignacio
Laquintana
18
Борбас
Тиаго
Васко да Гама
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-4-2

История личных встреч

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:1
БСБ
2:2
БСБ
1:1
СB
0:0
СB
0:0
КБ
2:1
КБ
2:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 6 0.3
David VI 3 0.15
Адсон 2 0.1
Mateus Cocao 2 0.1
Lucas Piton 1 0.05
Леандриньо 1 0.05
Майкон Перейра 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Henrique Paulo 1 0.05
Lyncon 1 0.05
Guilherme Estrella 1 0.05
GB 1 0.05
Hugo Moura 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Луис Виктор 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
JP 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 6 0.32
Саша Эдуардо 2 0.11
Рамирес Эрик II 2 0.11
Витиньо Витор V 2 0.11
Эвангелиста Лукас 2 0.11
Линкольн II 2 0.11
Борбас Тиаго 2 0.11
Фернандес Матеус 1 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Жонатан Луис 1 0.05
Raul González II 1 0.05
Ignacio Laquintana 1 0.05
Кандидо Луан 1 (1) 0.05
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Mateus Cocao 6 0
Луис Виктор 2 1
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Lucas Piton 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Henrique Paulo 3 0
Росси 2 0
Адсон 2 0
Leo XV 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Райан I 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Mendes 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Саша Эдуардо 2 1
Да Силва Джадсом 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Васко да Гама
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

3
12
Васко да Гама
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Ред Булл Брагантино
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
5
33%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
38%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
5%
8
33%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
7
33%
4
17%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
7
22%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
7
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1
Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1

Результаты матчей

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
2:0
5 раз 25%
1:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
4
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
16
3
7
13
1.5
7
12
1
19
2.5
1
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 21 13 4 4 33 - 20 43
2.
Фламенго
 0:0 20 12 5 3 34 - 19 41
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 0:0 21 9 6 6 28 - 21 33
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 0:2 19 7 7 5 27 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 2:0 19 6 6 7 28 - 28 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
16.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
17.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
18.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 21 2 6 13 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 10 7 1 2 16 - 8 22
4.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
5.
Фламенго
 0:0 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 15 - 8 21
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:2 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 2:0 10 3 5 2 14 - 14 14
16.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
17.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 11 6 3 2 17 - 12 21
2.
Фламенго
 0:0 10 5 4 1 18 - 9 19
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 0:2 9 3 3 3 12 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 0:0 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 2:0 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      GB получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Соуза Жосеф получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Густавиньо сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Жонатан Луис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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