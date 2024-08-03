☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Витория
0:0
Первый тайм: 41'
Куяба
0'
32' Желтая карточка
Janderson

Ход матча

32'
Janderson
 
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Куяба
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3.45
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3.57
Все Коэффициенты
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
14
Patric
Calmon
8
Luan5
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
39
Janderson
11
Osvaldo
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
9
Питта
Исидро
97
Andre1
25
Clayson
Витория
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Витория
Куяба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:0
СB
3:3
СB
4:2
СB
1:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.24
Nascimento Leite Matheus II 3 0.14
Алеррандро 3 (2) 0.14
Wagner Leonardo 2 (1) 0.1
Jose Hugo 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Everaldo 1 0.05
Osvaldo 1 0.05
Мота Жеан 1 0.05
Erick Castillo 1 0.05
Иури Фрейтас 1 0.05
Janderson 1 0.05
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 6 (2) 0.32
Clayson 3 0.16
Рамон 2 0.11
Ласерда Дерик 2 0.11
Кафу Жонатан 1 0.05
Fernando Sobral 1 (1) 0.05
Marllon 1 0.05
Дейверсон Силва 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Chrytian Eliel 1 0.05
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Janderson 5 0
Андраде Лео 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Lepu 3 0
Luan5 3 0
Тиаго Карпини 3 0
Camutanga 1 1
Муриэл Беккер 2 0
Willian VI 2 0
Nascimento Leite Matheus II 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Everaldo 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Алеррандро 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Jose Hugo 1 0
Lawan 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 5 0
Эмпереур Алан 5 0
Денилсон Невес 4 0
Ласерда Дерик 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Marllon 3 0
Филипе Аугусто 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Витория
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Куяба
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3
Витория
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Куяба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

4
6
Витория
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Куяба
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
4
33%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
4
33%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
2
10%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
8
38%
3
16%
76-90

Пропущено

33
24
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
6
25%
31-45
7
21%
1
4%
46-60
7
21%
8
33%
61-75
7
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1
Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0

Результаты матчей

Витория
Куяба

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витория
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
10
8
6
14
1.5
3
15
1
19
2.5
2
16
1
19
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 12 4 3 34 - 19 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 12 4 4 31 - 19 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 20 9 5 6 28 - 21 32
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 18 7 7 4 27 - 26 28
10.
Ред Булл Брагантино
 18 7 4 7 22 - 21 25
11.
Васко да Гама
 19 7 2 10 20 - 29 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
15.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
16.
Витория
 0:0 21 5 4 12 22 - 32 19
17.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
18.
Куяба
 0:0 19 4 6 9 19 - 24 18
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 20 2 6 12 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Витория
 0:0 11 3 2 6 12 - 16 11
17.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 0:0 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Куяба
 0:0 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 0:0 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Джандерсон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Куяба
2.95
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3.45
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3.57
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Витория
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