Тур: 21.
0'
32' Желтая карточкаJanderson
52' Желтая карточкаLuan5
66' Желтая карточкаРамон
1:0
71' ГолWagner Leonardo
73' Желтая карточкаЛасерда Дерик
80' Желтая карточкаФилипе Аугусто
90' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus II
90'+7
Ход матча
32'
52'
61'
62'
66'
71'
1:0
73'
76'
80'
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
29
Willian
VI
39
Janderson
11
Osvaldo
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
97
Andre1
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
36 Machado
-
-
-
44 Junior Roque
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
-
97 Andre1Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
12 Rhyan
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Витория
Куяба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.24
|Алеррандро
|3 (2)
|0.14
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.14
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.14
|Jose Hugo
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Everaldo
|1
|0.05
|Osvaldo
|1
|0.05
|Мота Жеан
|1
|0.05
|Erick Castillo
|1
|0.05
|Иури Фрейтас
|1
|0.05
|Janderson
|1
|0.05
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|6 (2)
|0.32
|Clayson
|3
|0.16
|Рамон
|2
|0.11
|Ласерда Дерик
|2
|0.11
|Кафу Жонатан
|1
|0.05
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Chrytian Eliel
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Janderson
|5
|0
|Андраде Лео
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Тиаго Карпини
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Willian VI
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|6
|0
|Эмпереур Алан
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Денилсон Невес
|4
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Витория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Куяба
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Витория
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
4
6
Витория
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Куяба
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
5
38%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Пропущено
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
23%
5
26%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
8
36%
3
16%
76-90
Пропущено
33
25
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
1
3%
2
8%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
6
24%
31-45
7
21%
1
4%
46-60
7
21%
9
36%
61-75
7
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1
Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0
Результаты матчей
Витория
Куяба
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
4 раза 19%
0:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
5
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Витория
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
47
19
110
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
109
615
316
120
217
120
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|34 - 19
|40
|2.
|20
|12
|4
|4
|31 - 19
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|27 - 26
|28
|10.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|23 - 21
|28
|11.
|0:1
|20
|7
|2
|11
|20 - 30
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|26 - 28
|21
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|15.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|16.
|20
|4
|7
|9
|18 - 27
|19
|17.
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|19.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|20.
|20
|2
|6
|12
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|8.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|14.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|15.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|16.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|17.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8