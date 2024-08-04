Тур: 21.
2:0
Второй тайм: 83'
0'
50' Желтая карточкаОтавио
1:0
58' ГолHigor Meritao
64' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
2:0
66' ГолАнхель Вилькер
Ход матча
50'
58'
1:0
61'
61'
64'
66'
2:0
78'
8
Newton
23
Eder1
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
-
-
-
25 Alisson III
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Крисьюма
Атлетико Минейро
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.26
|Боласье Янник
|4
|0.21
|Кайке Артур
|3
|0.16
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.11
|Gustavo Barreto
|2
|0.11
|Трауко Мигель
|2
|0.11
|Fellipe Mateus
|2
|0.11
|Higor Meritao
|2
|0.11
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|Newton
|1
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.05
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.05
|Renato Kayzer
|1
|0.05
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.37
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.32
|Варгас Эдуардо
|4
|0.21
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.16
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.05
|Brahian Palacios
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Carlos Amaral
|1
|0.05
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Rodrigo Fagundes
|6
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Fellipe Mateus
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Лянко Войнович
|1
|1
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
5
Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
9
13
Крисьюма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
29%
6
40%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
6
23%
8
30%
30%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
6
23%
6
22%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0
Результаты матчей
Крисьюма
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
53
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
612
Больше Меньше
108
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|13
|4
|4
|33 - 20
|43
|2.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|34 - 19
|41
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|0:0
|21
|9
|6
|6
|28 - 21
|33
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|18
|8
|4
|6
|22 - 18
|28
|9.
|0:2
|19
|7
|7
|5
|27 - 28
|28
|10.
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|2:0
|19
|6
|6
|7
|28 - 28
|24
|12.
|20
|7
|3
|10
|22 - 31
|24
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|15.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|16.
|20
|4
|7
|9
|18 - 27
|19
|17.
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|19 - 25
|17
|19.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|20.
|1:2
|21
|2
|6
|13
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|2:1
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|5.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|10
|5
|3
|2
|16 - 16
|18
|11.
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|12.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|13.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|14.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|15.
|2:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|17.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|20.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|18 - 9
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|11 - 15
|7
|17.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|18.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8