☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 21.
Крисьюма
2:0
Второй тайм: 83'
Атлетико Минейро
0'
50' Желтая карточка
Отавио
1:0
58' Гол
Higor Meritao
64' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
2:0
66' Гол
Анхель Вилькер

Ход матча

50'
 
Отавио
58'
Higor Meritao
(Marcelo Hermes)
1:0
61'
 
Сарачо Федерико
Бернард Дуарте
61'
 
Вера Фаусто
Отавио
61'
Аллано Лима
Eder1
 
64'
 
Алонсо Хуниор
66'
Анхель Вилькер
(Newton)
2:0
68'
 
Де Лара Фукс Бруно
Алонсо Хуниор
68'
 
Carlos Amaral
Варгас Эдуардо
78'
 
Rubens
Саравия Ренсо
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Крисьюма
Ничья
Атлетико Минейро
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
29
Фигейреду
Тобиаш
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
5
Higor
Meritao
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
22
Marcelo
Hermes
11
Боласье
Янник
23
Eder1
31
Matheus
Mendes
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
6
Скарпа
Густаво
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
20
Бернард
Дуарте
10
Паулиньо
Жозе
11
Варгас
Эдуардо
Крисьюма
4-4-2
Атлетико Минейро
3-4-1-2

История личных встреч

Крисьюма
Атлетико Минейро

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
БСА
3:1
БСА
0:0
БСА
1:1
БСА
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.26
Боласье Янник 4 0.21
Кайке Артур 3 0.16
Клаудиньо Родригес 2 0.11
Gustavo Barreto 2 0.11
Трауко Мигель 2 0.11
Fellipe Mateus 2 0.11
Higor Meritao 2 0.11
Marcelo Hermes 1 0.05
Newton 1 0.05
Rodrigo Fagundes 1 0.05
Анхель Вилькер 1 0.05
Фигейреду Тобиаш 1 0.05
Renato Kayzer 1 0.05
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.37
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.32
Варгас Эдуардо 4 0.21
Скарпа Густаво 3 (1) 0.16
Сарачо Федерико 2 0.11
Арана Гильерме 1 0.05
Brahian Palacios 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Carlos Amaral 1 0.05
Igor Gomes 0 0
Igor Rabello 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Rodrigo Fagundes 6 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Трауко Мигель 1 1
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Fellipe Mateus 2 0
Higor Meritao 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 5 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Igor Gomes 3 0
Лянко Войнович 1 1
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
5
Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

9
13
Крисьюма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
29%
6
40%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
8%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
6
23%
8
30%
30%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
6
23%
6
22%
76-90

Пропущено

28
26
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0

Результаты матчей

Крисьюма
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
5
3
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
12
1.5
Больше Меньше
10
8
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 21 13 4 4 33 - 20 43
2.
Фламенго
 0:0 20 12 5 3 34 - 19 41
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 0:0 21 9 6 6 28 - 21 33
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 0:2 19 7 7 5 27 - 28 28
10.
Ред Булл Брагантино
 19 7 5 7 24 - 23 26
11.
Крисьюма
 2:0 19 6 6 7 28 - 28 24
12.
Васко да Гама
 20 7 3 10 22 - 31 24
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Витория
 21 6 3 12 23 - 32 21
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
16.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
17.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
18.
Куяба
 19 4 5 10 19 - 25 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 21 2 6 13 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 10 7 1 2 16 - 8 22
4.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
5.
Фламенго
 0:0 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 15 - 8 21
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 10 5 3 2 16 - 16 18
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 0:2 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 2:0 10 3 5 2 14 - 14 14
16.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
17.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 11 6 3 2 17 - 12 21
2.
Фламенго
 0:0 10 5 4 1 18 - 9 19
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 0:2 9 3 3 3 12 - 14 12
7.
Сан-Паулу
 0:0 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 2:0 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:2 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 10 1 4 5 11 - 15 7
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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