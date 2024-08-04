Тур: 21.
2:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаОтавио
1:0
58' ГолHigor Meritao
64' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
2:0
65' ГолАнхель Вилькер
83' Желтая карточкаFellipe Mateus
2:1
90' ГолCarlos Amaral
90'+9
Ход матча
50'
58'
1:0
60'
61'
64'
65'
2:0
78'
83'
90'
8
Newton
23
Eder1
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
-
-
-
25 Alisson III
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Крисьюма
Атлетико Минейро
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.26
|Боласье Янник
|4
|0.21
|Кайке Артур
|3
|0.16
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.11
|Gustavo Barreto
|2
|0.11
|Трауко Мигель
|2
|0.11
|Fellipe Mateus
|2
|0.11
|Higor Meritao
|2
|0.11
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|Newton
|1
|0.05
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.05
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.05
|Renato Kayzer
|1
|0.05
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.37
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.32
|Варгас Эдуардо
|4
|0.21
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.16
|Сарачо Федерико
|2
|0.11
|Carlos Amaral
|2
|0.11
|Арана Гильерме
|1
|0.05
|Brahian Palacios
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Rodrigo Fagundes
|6
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Лянко Войнович
|1
|1
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
6
Крисьюма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
9
13
Крисьюма
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Атлетико Минейро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
29%
6
40%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
2
14%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
28
28
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
2
7%
2
7%
1-15
1
4%
5
18%
16-30
6
21%
8
29%
31-45
8
29%
3
11%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Пропущено
29
28
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
2
7%
5
18%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
6
21%
7
25%
61-75
7
24%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0
Результаты матчей
Крисьюма
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
2
6 раз 32%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
54
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
712
Больше Меньше
109
118
217
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5