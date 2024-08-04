☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
20' Красная карточка
Alex Luna
23' Желтая карточка
Марконе Иван
43' Желтая карточка
Перес Дамиан
48' Желтая карточка
Куэльо Алексис
53' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
66' Желтая карточка
Ремеди Эрик
66' Желтая карточка
David Martinez
89' Желтая карточка
Кампи Гастон
90'+5
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
21
David
Martinez
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
19
Alex
Luna
13
Альтамирано
Факундо
24
Nicolas
Tripicchio
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
11
Ivan
Leguizamon
8
Matias
Reali
28
Куэльо
Алексис
9
Вомбергар
Андрес
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

28 матчей

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
0:3
ПА
0:1
TPDV
1:0
ПА
4:1
ТМС
0:2
ПА
0:1
TPDV
3:1
TPDV
1:1
TPDV
1:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
0.92

Среднее время на гол

122
97

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.85
1.13

Среднее время на гол

106
79

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

0.79
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

114
86

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 (1) 0.22
Лопес Сантьяго 1 0.11
Alex Luna 1 0.11
Исла Маурисио 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампи Гастон 1 0.13
Таррагона Кристиан 1 0.13
Бланко Себастьян 1 0.13
Куэльо Алексис 1 0.13
Феррейра Кристиан I 1 0.13
Гиай Агустин 1 0.13
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 4 0
Alexis Conelo 2 1
Alex Luna 2 1
Перес Дамиан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Марконе Иван 2 0
Авалос Габриэль 2 0
David Martinez 2 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браида Малком 3 0
Кампи Гастон 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Романа Джохан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Карлос Санчес 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Перуцци Франсиско 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
40%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2
Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
9.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
10.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 0:0 5 3 2 0 5 - 1 11
7.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
15.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
19.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Расинг Авельянеда
 0:0 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 43'
      Перес Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - Alex Luna увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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