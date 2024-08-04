Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
20' Красная карточкаAlex Luna
23' Желтая карточкаМарконе Иван
43' Желтая карточкаПерес Дамиан
48' Желтая карточкаКуэльо Алексис
53' Желтая карточкаLucas Gonzalez
66' Желтая карточкаРемеди Эрик
66' Желтая карточкаDavid Martinez
89' Желтая карточкаКампи Гастон
90'+5
Ход матча
20'
23'
43'
48'
53'
66'
66'
89'
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Alex LunaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mateo Morro
-
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
28 матчей
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
0.92
Среднее время на гол
122
97
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.85
1.13
Среднее время на гол
106
79
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
0.79
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
114
86
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.22
|Лопес Сантьяго
|1
|0.11
|Alex Luna
|1
|0.11
|Исла Маурисио
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампи Гастон
|1
|0.13
|Таррагона Кристиан
|1
|0.13
|Бланко Себастьян
|1
|0.13
|Куэльо Алексис
|1
|0.13
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.13
|Гиай Агустин
|1
|0.13
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Alex Luna
|2
|1
|Перес Дамиан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|David Martinez
|2
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
|Diego Tarzia
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браида Малком
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
40%
2
29%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2
Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|15.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5