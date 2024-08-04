Тур: 9.
0:0
Второй тайм: 54'
0'
28' Желтая карточкаАларкон Вильям
37' Желтая карточкаRodrigo Cabral
41' Желтая карточкаАльмендра Агустин
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Уракан
Расинг Авельянеда
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
27
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.89
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
95
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.56
|Фертоли Эктор
|3
|0.33
|Walter Mazzanti
|1
|0.11
|Аларкон Вильям
|1
|0.11
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.33
|Gaston Martirena
|2
|0.22
|Мартинес Адриан
|2
|0.22
|Карбонеро Йохан
|2
|0.22
|Maximiliano Salas
|1
|0.11
|Альмендра Агустин
|1
|0.11
|Рохас Габриэль
|1
|0.11
|Солари Сантьяго
|1
|0.11
|Сигали Леонардо
|1
|0.11
|Соса Сантьяго
|1
|0.11
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.11
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Мартинес Рохер
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Расинг Авельянеда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Уракан
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Уракан
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
53
17
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|15.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5