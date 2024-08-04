☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Уракан
0:0
Второй тайм: 54'
Расинг Авельянеда
0'
28' Желтая карточка
Аларкон Вильям
37' Желтая карточка
Rodrigo Cabral
41' Желтая карточка
Альмендра Агустин

Ход матча

14'
 
Baltasar Rodriguez
Juan Ignacio Nardoni
28'
Аларкон Вильям
 
37'
Rodrigo Cabral
 
41'
 
Альмендра Агустин
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Расинг Авельянеда
3.50
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5.00
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3.40
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Все Коэффициенты
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
17
Francisco
Ramirez
16
Rodrigo
Cabral
21
Ариас
Габриэль
15
Gaston
Martirena
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
27
Рохас
Габриэль
13
Соса
Сантьяго
17
Карбонеро
Йохан
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Уракан
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-1-4-1

История личных встреч

Уракан
Расинг Авельянеда

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
3:5
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
3:1
С
4:0
ТМК
4:3
П
1:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:0

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

27
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.43

Среднее время на гол

40
210

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.89
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
95

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.56
Фертоли Эктор 3 0.33
Walter Mazzanti 1 0.11
Аларкон Вильям 1 0.11
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.33
Gaston Martirena 2 0.22
Мартинес Адриан 2 0.22
Карбонеро Йохан 2 0.22
Maximiliano Salas 1 0.11
Альмендра Агустин 1 0.11
Рохас Габриэль 1 0.11
Солари Сантьяго 1 0.11
Сигали Леонардо 1 0.11
Соса Сантьяго 1 0.11
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.11
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 5 0
Аларкон Вильям 3 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0
Frank Kudelka 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 4 0
Солари Сантьяго 1 1
Мартинес Рохер 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Расинг Авельянеда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Уракан
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Уракан
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
9.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
10.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 0:0 5 3 2 0 5 - 1 11
7.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
15.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
19.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Расинг Авельянеда
 0:0 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Альмендра Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Родриго Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Аларкон Вильям получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Хуан Нардони уходит с поля. Бальтасар Родригес выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Уракан.
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Уракан
Ничья
Расинг Авельянеда
3.50
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