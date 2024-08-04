Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАларкон Вильям
29' Желтая карточкаFrank Kudelka
29' Вторая желтая карточкаFrank Kudelka
38' Желтая карточкаRodrigo Cabral
41' Желтая карточкаАльмендра Агустин
55' Желтая карточкаGaston Martirena
66' Желтая карточкаСигали Леонардо
67' Желтая карточкаMaximiliano Salas
90' Желтая карточкаМартинес Рохер
90'+6
Ход матча
29'
29'
29'
38'
55'
66'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Уракан
Расинг Авельянеда
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
27
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.89
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
95
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.56
|Фертоли Эктор
|3
|0.33
|Walter Mazzanti
|1
|0.11
|Аларкон Вильям
|1
|0.11
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.33
|Gaston Martirena
|2
|0.22
|Мартинес Адриан
|2
|0.22
|Карбонеро Йохан
|2
|0.22
|Maximiliano Salas
|1
|0.11
|Альмендра Агустин
|1
|0.11
|Рохас Габриэль
|1
|0.11
|Солари Сантьяго
|1
|0.11
|Сигали Леонардо
|1
|0.11
|Соса Сантьяго
|1
|0.11
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.11
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|0
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Maximiliano Salas
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Расинг Авельянеда
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0
Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Уракан
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
4
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Уракан
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
54
18
45
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5