☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Мотор Люблин
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
3' Желтая карточка
Мраз Самуэл
0:1
43' Гол
Далмау Адриан
59' Желтая карточка
Столярски Павел
80' Желтая карточка
Дзеконски Ксавье
1:1
81' Пенальти
Piotr Ceglarz
90' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
90'+8
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
39
Бартош
Марек
Кристиан
21
Рудоль
Себастьян
24
Filip
Luberecki
26
Michal
Krol
55
Marcel
Gasior
68
Bartosz
Wolski
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
11
Калисканер
Каан
1
Дзеконски
Ксавье
37
Hubert
Zwozny
15
Igor
Kosmicki
6
Marcel
Pieczek
3
Konrad
Matuszewski
66
Milos
Trojak
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
27
Нуну
Педру
17
Форнальчик
Мариуш
20
Далмау
Адриан
Мотор Люблин
4-3-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Корона Кельце

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:1
ВД
3:0
ВД
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.67
Мраз Самуэл 1 0.33
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 1 0.33
Длугош Виктор 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 1 0
Столярски Павел 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Filip Luberecki 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 2 0
Milos Trojak 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Hubert Zwozny 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Мотор Люблин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3
Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1
Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0

Результаты матчей

Мотор Люблин
Корона Кельце

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Лех
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Длугош Виктор сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Далмау Адриан бьет в цель!
    • 3'
      Мраз Самуэл получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце онлайн

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