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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
31' Желтая карточка
Ronivaldo II
33' Желтая карточка
Simon Pirkl
53' Желтая карточка
Грубер Андреас
57' Желтая карточка
Abubakr Barry
64' Желтая карточка
Прелец Ник
72' Желтая карточка
Поцманн Марвин
1:0
78' Гол
Simon Seidl
86' Желтая карточка
Фитц Доминик
90' Желтая карточка
Морманн Мартин
90'+7
1
Nicolas
Schmid
28
Оливейра
Андерсон
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
60
Simon
Pirkl
30
Добрас
Кристиан
17
Пашич
Алем
19
Alexander
Briedl
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
1
Радлингер
Самуэль
19
Поцманн
Марвин
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
18
Винлёф
Маттео
36
Фитц
Доминик
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Аустрия Вена
3-4-2-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
4:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Seidl 1 1
Nicolas Schmid 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 1 0
Ronivaldo II 1 0
Морманн Мартин 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Прелец Ник 1 0
Abubakr Barry 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3
Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гразер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм Грац
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
Сваровски Тироль Блуме Брор 1
ЛАСК Цирайс Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Аустрия Вена Поцманн Марвин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Simon Pirkl уходит с поля. Ибертсбергер Лукас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Simon Pirkl получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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