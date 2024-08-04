Тур: 1. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаRonivaldo II
33' Желтая карточкаSimon Pirkl
53' Желтая карточкаГрубер Андреас
57' Желтая карточкаAbubakr Barry
64' Желтая карточкаПрелец Ник
72' Желтая карточкаПоцманн Марвин
1:0
78' ГолSimon Seidl
86' Желтая карточкаФитц Доминик
90' Желтая карточкаМорманн Мартин
90'+7
Ход матча
31'
33'
53'
57'
64'
69'
72'
78'
1:0
86'
90'
60
Simon
Pirkl
17
Пашич
Алем
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simon Seidl
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Seidl
|1
|1
|Nicolas Schmid
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Abubakr Barry
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3
Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|1 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1 (1)
|Сваровски Тироль
|Блуме Брор
|1
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|1
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|Аустрия Вена
|Поцманн Марвин
|1