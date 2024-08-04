☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Михаловце
0:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
51' Желтая карточка
Желькович Адриан
54' Желтая карточка
Issa Adekunle
61' Желтая карточка
Голик Либор
66' Желтая карточка
Коша Себастьян
76' Желтая карточка
Прохазка Роман
80' Желтая карточка
Тарадуда Денис
90'+3
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
3
Тарадуда
Денис
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
8
Yushi
Shimamura
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
7
Issa
Adekunle
93
Ван
Кессел
Гино
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
26
Коша
Себастьян
33
Твардзик
Филип
29
Микович
Мартин
8
Коррин
Милан
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
7
Пих
Роберт
Михаловце
4-2-3-1
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Михаловце
Спартак Трнава

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:2
С
1:0
С
3:4
С
4:1
К
2:2
С
0:4
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.82

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Issa Adekunle 1 0
Тарадуда Денис 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 0
Прохазка Роман 1 0
Микович Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3
Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
ДАК
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Михаловце
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Железярне Подбрезова
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Комарно Сильвестр Якуб 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Твардзик Филип уходит с поля. Уйлаки Марек выходит вместо него
    • 25'
      Г О О О О Л - Issa Adekunle бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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