Тур: 2. Стадион: Жемплин.
0:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаЖелькович Адриан
54' Желтая карточкаIssa Adekunle
61' Желтая карточкаГолик Либор
66' Желтая карточкаКоша Себастьян
76' Желтая карточкаПрохазка Роман
80' Желтая карточкаТарадуда Денис
90'+3
Ход матча
46'
51'
54'
61'
66'
66'
76'
80'
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Пачинда ЭрикНападающий
-
21 Samuel Ramos
-
-
55 Artur Musak
-
23 Ivan Tyurin
-
19 David Petrik
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Михаловце
Спартак Трнава
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
4.3%
69.6%
6 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.4%
21.7%
60.9%
4 победы 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.83
1.82
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.3
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Тарадуда Денис
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3
Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
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|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|2
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|1 (1)
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|2
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Тренчин
|Илья Столица
|1