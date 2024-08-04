Тур: 2. Стадион: MOL Arena.
Ход матча
29'
40'
1:0
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
20
Jozef
Spyrka
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
15 David Kmeto
-
-
-
10 Томаш Немет
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмаши Ладислав
|1
|0.5
|Труса Матей
|1
|0.5
|Герц Кристиан
|1
|0.5
|Димун Милан
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|1
|0.5
|Ганбаяр Ганболд
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиско Муньос
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Байо Махмуду
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|1
|0
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комарно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комарно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0
Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1
Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Комарно 0:2
Результаты матчей
ДАК
Комарно
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ДАК
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Кошице
|Медвед Жан
|2
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|2
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|1 (1)
|Комарно
|Сильвестр Якуб
|1
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|ДАК
|Хиско Муньос
|1
|Тренчин
|Илья Столица
|1
|Ружомберок
|Ondrej Smetana
|1