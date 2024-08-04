☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ДАК
2:0
Конец матча
Комарно
0'
29' Желтая карточка
Сильвестр Якуб
1:0
40' Гол
Труса Матей
75' Желтая карточка
Christian Bayemi
2:0
79' Гол
Виталис Милан
87' Желтая карточка
Труса Матей
90'+6
41
Попович
Александар
91
Япи
Ромарик
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
27
Виталис
Милан
6
Байо
Махмуду
17
Андзуана
Иоан
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
5
Шпирьяк
Доминик
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
8
Simon
Smehyl
3
Martin
Simko
6
Dan
Ozvolda
73
Ганбаяр
Ганболд
20
Jozef
Spyrka
23
Сильвестр
Якуб
ДАК
3-1-4-2
Комарно
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмаши Ладислав 1 0.5
Труса Матей 1 0.5
Герц Кристиан 1 0.5
Виталис Милан 1 0.5
Димун Милан 0 0
Реджич Дамир 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвестр Якуб 1 0.5
Ганбаяр Ганболд 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиско Муньос 1 0
Япи Ромарик 1 0
Труса Матей 1 0
Байо Махмуду 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 1 0
Ганбаяр Ганболд 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Комарно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комарно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Комарно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0
Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0
Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1
Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0 Татран Прешов - Комарно 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Комарно 0:2

Результаты матчей

ДАК
Комарно

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ДАК
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
ДАК
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Михаловце
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Железярне Подбрезова
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Комарно Сильвестр Якуб 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Спартак Трнава Желькович Адриан 2
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Алмаши Ладислав сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Труса Матей бьет в цель!
    • 29'
      Сильвестр Якуб получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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