Тур: 3. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 24633 Главный судья: Lukasz Kuzma
0'
0:1
20' ГолХрапек Михал
25' Желтая карточкаКрамер Блаж
37' Желтая карточкаMichael Ameyaw
40' Желтая карточкаХрапек Михал
1:1
45' ГолКрамер Блаж
1:2
85' ГолКостадинов Тихомир
90' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
90' Желтая карточкаРосолек Мацей
90' Желтая карточкаГуаль Марк
90'+10
Ход матча
20'
0:1
25'
37'
40'
45'
1:1
85'
90'
90'
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Легия
Пяст
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
34 матча
55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
0.89
Среднее время на гол
80
101
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас II
|2
|0.67
|Крамер Блаж
|1
|0.33
|Августиняк Рафал
|1
|0.33
|Вшолек Павел
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Храпек Михал
|1
|0.33
|Феликс Хорхе
|1
|0.33
|Костадинов Тихомир
|1
|0.33
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.33
|Michael Ameyaw
|1
|0.33
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Дзичек Патрик
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0
Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1
Результаты матчей
Легия
Пяст
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|2
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Лехия Гданьск
|Киндриш Андрей
|2
|Пяст
|Michael Ameyaw
|2