☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 24633 Главный судья: Lukasz Kuzma
Легия
1:2
Конец матча
Пяст
0'
0:1
20' Гол
Храпек Михал
25' Желтая карточка
Крамер Блаж
37' Желтая карточка
Michael Ameyaw
40' Желтая карточка
Храпек Михал
1:1
45' Гол
Крамер Блаж
1:2
85' Гол
Костадинов Тихомир
90' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
90' Желтая карточка
Росолек Мацей
90' Желтая карточка
Гуаль Марк
90'+10
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
28
Гуаль
Марк
9
Крамер
Блаж
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
20
Томашевич
Гжегож
10
Дзичек
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
Легия
3-5-2
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Пяст

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.56
1.12

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас II 2 0.67
Крамер Блаж 1 0.33
Августиняк Рафал 1 0.33
Вшолек Павел 0 0
Капустка Бартош 0 0
Винагре Рубен 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Храпек Михал 1 0.33
Феликс Хорхе 1 0.33
Костадинов Тихомир 1 0.33
Пырка Аркадиуш 1 0.33
Michael Ameyaw 1 0.33
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Гуаль Марк 1 0
Крамер Блаж 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пяст
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0
Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1

Результаты матчей

Легия
Пяст

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Легия
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Лех
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Пяст Michael Ameyaw 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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