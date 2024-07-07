Тур: 15.
Ход матча
6'
0:1
18'
38'
46'
51'
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
20
Рикельме
4
Marllon
23
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
49 Dyogo
-
-
26 Werton
-
29 Viktor Hugo
-
35 Lucas Rayan
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
20 РикельмеЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
15 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
-
12 Rhyan
-
34 Bruno VI
-
-
10 Max Alves
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Фламенго
Куяба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6 (2)
|0.4
|Энрике Бруно
|4
|0.27
|Араужо Луис
|3
|0.2
|Де ла Крус Николас
|2
|0.13
|Луис Давид
|2
|0.13
|Жерсон Сантос
|1
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.07
|Lorran
|1
|0.07
|Мойзес Моура
|1
|0.07
|Габриэл Барбоза
|1
|0.07
|Бруно Фабрисио
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Evertton Araujo
|1
|0.07
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4 (2)
|0.27
|Clayson
|3
|0.2
|Рамон
|2
|0.13
|Ласерда Дерик
|2
|0.13
|Кафу Жонатан
|1
|0.07
|Marllon
|1
|0.07
|Max Alves
|1
|0.07
|Chrytian Eliel
|1
|0.07
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.07
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|4
|0
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Филипе Аугусто
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Минейро Лукас
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Ласерда Дерик
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Куяба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
15
6
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Куяба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
4
40%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
57%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
4%
3
20%
1-15
7
27%
2
13%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
6
23%
2
13%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0
Результаты матчей
Фламенго
Куяба
Точный счет
2:1
4 раза 67%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
35
51
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
35
15
26
15
26
15
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
86
212
212
212
212
212
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|26 - 15
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 16
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|16.
|14
|3
|3
|8
|16 - 23
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|19.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|20.
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|10.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6