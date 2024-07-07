  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Фламенго
1:1
Конец матча
Куяба
0'
0:1
6' Гол
Ласерда Дерик
18' Желтая карточка
Педро Гильерме
51' Желтая карточка
Рамон
55' Желтая карточка
Ласерда Дерик
1:1
60' Гол
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Guilherme Madruga
90'+8
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
5
Пульгар
Эрик
8
Жерсон
Сантос
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
20
Рикельме
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
22
Ласерда
Дерик
Фламенго
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Куяба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 (2) 0.47
Энрике Бруно 4 0.27
Араужо Луис 3 0.2
Де ла Крус Николас 2 0.13
Луис Давид 2 0.13
Жерсон Сантос 1 0.07
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.07
Эвертон Соарес 1 0.07
Lorran 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Мойзес Моура 1 0.07
Габриэл Барбоза 1 0.07
Бруно Фабрисио 1 0.07
Evertton Araujo 1 0.07
Уэсли Лопес 0 0
Ортис Лео 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 (2) 0.27
Clayson 3 0.2
Рамон 2 0.13
Ласерда Дерик 2 0.13
Кафу Жонатан 1 0.07
Marllon 1 0.07
Max Alves 1 0.07
Chrytian Eliel 1 0.07
Fernando Sobral 1 (1) 0.07
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Энрике Бруно 2 0
Ортис Лео 2 0
Аллан Соуза 2 0
Педро Гильерме 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 4 0
Эмпереур Алан 4 0
Ласерда Дерик 4 0
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Marllon 3 0
Филипе Аугусто 3 0
Railan 3 0
Минейро Лукас 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Фламенго
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Куяба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

15
6
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Куяба
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
4
57%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
1
4%
4
25%
1-15
7
26%
2
13%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
2
13%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
30%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
6
40%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1
Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0

Результаты матчей

Фламенго
Куяба

Точный счет

2:1
4 раза 57%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
2
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
2
13
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 9 4 2 27 - 15 31
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 15 8 3 4 24 - 16 27
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
7.
Ред Булл Брагантино
 15 6 4 5 20 - 18 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
15.
Куяба
 15 3 5 7 16 - 20 14
16.
Витория
 14 3 3 8 16 - 23 12
17.
Коринтианс
 14 2 6 6 12 - 17 12
18.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
20.
Флуминенсе
 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Фламенго
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
6.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
7.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
8.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
9.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Куяба
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
11.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
12.
Ред Булл Брагантино
 8 1 3 4 8 - 11 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 7 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Сан-Паулу Лусиано Невес 6 (1)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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