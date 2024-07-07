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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 15.
Сан-Паулу
0:0
Второй тайм: 46'
Ред Булл Брагантино
0'
44' Желтая карточка
Саша Эдуардо

Ход матча

44'
 
Саша Эдуардо
46'
 
Victor Vitinho VI
Raul González II
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.52
2.26
4.51
Все Коэффициенты
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
17
Силва
Андре
III
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
23
Raul
González
II
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
30
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
Сан-Паулу
4-5-1
Ред Булл Брагантино
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПА
2:2
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:1
СA
3:0
СA
1:1
ПА
4:3
СA
1:0
СA
1:2
ПА
1:0
СA
4:2
СA
1:1
ПА
2:3
ПА
0:2
П
1:0
П
0:5
ПА
0:5
КБ
1:3
КБ
1:2
П
2:0
П
2:0
CP
4:1
CP
3:3
CP
4:0
CP
1:0
CP
2:1
CP
0:2

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.92
1.86

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

44
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 5 (1) 0.33
Кальери Хонатан 4 0.27
Лукас Моура 2 0.13
Силва Андре III 2 0.13
_Ferreira 2 0.13
Феррейра Факундо 2 0.13
Alisson II 1 0.07
Арболеда Роберт 1 0.07
Феррареси Науэль 1 0.07
Бобадилья Дамиан 1 0.07
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 5 0.33
Саша Эдуардо 2 0.13
Рамирес Эрик II 2 0.13
Витиньо Витор V 2 0.13
Эвангелиста Лукас 2 0.13
Линкольн II 2 0.13
Фернандес Матеус 1 0.07
Энрике Педру II 1 0.07
Ignacio Laquintana 1 0.07
Борбас Тиаго 1 0.07
Кандидо Луан 1 (1) 0.07
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 6 0
Луис Франциско Зубелдиа 4 1
Alisson II 4 0
Кальери Хонатан 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Коста Диего 2 0
Густаво Диас 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
_Ferreira 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Patryck 1 0
Арруда Эрик 1 0
Wellington Rato 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Саша Эдуардо 2 1
Да Силва Джадсом 2 1
Рамирес Эрик II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Pedro Caixinha 1 1
Энрике Педру II 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Линкольн II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
11
Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
4
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
25%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
5
50%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

23
20
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
22%
6
30%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
5
22%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
22%
2
10%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 15 9 3 3 26 - 15 30
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 8 3 3 23 - 14 27
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 8 3 3 20 - 11 27
4.
Байя
 14 8 3 3 23 - 16 27
5.
Сан-Паулу
 0:0 15 7 4 4 22 - 16 25
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 6 5 4 20 - 16 23
7.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 4 4 17 - 12 22
8.
Крузейро
 13 6 2 5 16 - 17 20
9.
Форталеза Сеара
 13 5 5 3 13 - 14 20
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 5 4 3 11 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 13 4 6 3 20 - 20 18
12.
Крисьюма
 12 4 4 4 19 - 19 16
13.
Жувентуде
 13 4 4 5 15 - 19 16
14.
Куяба
 1:0 15 4 4 7 16 - 19 16
15.
Васко да Гама
 14 4 2 8 15 - 25 14
16.
Витория
 14 3 3 8 16 - 23 12
17.
Коринтианс
 14 2 6 6 12 - 17 12
18.
Гремио
 12 3 2 7 10 - 14 11
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 5 7 12 - 19 11
20.
Флуминенсе
 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 7 7 0 0 13 - 3 21
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 7 5 1 1 12 - 7 16
3.
Крузейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Фламенго
 0:1 7 5 0 2 10 - 7 15
5.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
6.
Жувентуде
 6 4 2 0 9 - 3 14
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 2 1 12 - 5 14
8.
Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 10 - 6 14
9.
Васко да Гама
 8 4 2 2 12 - 14 14
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 1 1 11 - 5 13
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 1 2 9 - 5 13
12.
Гремио
 7 3 1 3 7 - 7 10
13.
Коринтианс
 7 2 4 1 9 - 6 10
14.
Крисьюма
 7 2 3 2 10 - 12 9
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 2 1 5 - 4 8
16.
Витория
 7 2 1 4 9 - 12 7
17.
Атлетико Минейро
 7 1 4 2 9 - 12 7
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 1:0 8 1 3 4 7 - 9 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 6 0 2 4 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:1 8 4 3 1 16 - 8 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 11 - 6 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Сан-Паулу
 0:0 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Куяба
 1:0 7 3 1 3 9 - 10 10
8.
Атлетико Гойаненсе
 8 2 3 3 7 - 8 9
9.
Атлетико Паранаэнсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Крисьюма
 5 2 1 2 9 - 7 7
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 8 1 4 3 8 - 9 7
12.
Байя
 7 1 3 3 10 - 13 6
13.
Форталеза Сеара
 6 1 2 3 3 - 10 5
14.
Витория
 7 1 2 4 7 - 11 5
15.
Крузейро
 8 1 2 5 4 - 13 5
16.
Коринтианс
 7 0 2 5 3 - 11 2
17.
Жувентуде
 7 0 2 5 6 - 16 2
18.
Гремио
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
Васко да Гама
 6 0 0 6 3 - 11 0
20.
Флуминенсе
 6 0 0 6 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 6 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 6
Ред Булл Брагантино Helio Junio 5 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Энрике Бруно 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 6
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6
Сан-Паулу Лусиано Невес 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Рауль уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Густаво Диас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.52
2.26
4.51
Все Коэффициенты
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Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
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