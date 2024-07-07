Тур: 15.
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
93
Жандрей
28
Alan
Franco1
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
50 Йонг
-
-
-
13 Рафинья XXI
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
18.5%
33.4%
13 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.92
1.86
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
44
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|5 (1)
|0.33
|Кальери Хонатан
|4
|0.27
|Лукас Моура
|2
|0.13
|Силва Андре III
|2
|0.13
|_Ferreira
|2
|0.13
|Феррейра Факундо
|2
|0.13
|Alisson II
|1
|0.07
|Арболеда Роберт
|1
|0.07
|Феррареси Науэль
|1
|0.07
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.07
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.33
|Саша Эдуардо
|2
|0.13
|Рамирес Эрик II
|2
|0.13
|Витиньо Витор V
|2
|0.13
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.13
|Линкольн II
|2
|0.13
|Фернандес Матеус
|1
|0.07
|Энрике Педру II
|1
|0.07
|Ignacio Laquintana
|1
|0.07
|Борбас Тиаго
|1
|0.07
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.07
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|6
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|4
|1
|Alisson II
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|_Ferreira
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Рамирес Эрик II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Энрике Педру II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
11
Сан-Паулу
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
4
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
25%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
5
50%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
23
20
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
22%
6
30%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
5
22%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
5
22%
2
10%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
33%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1
Сан-Паулу - Куяба 0:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
68
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|26 - 15
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|23 - 14
|27
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 11
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|5.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 16
|25
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 16
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 12
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 14
|20
|10.
|12
|5
|4
|3
|11 - 9
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|12.
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|14.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|15.
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|16.
|14
|3
|3
|8
|16 - 23
|12
|17.
|14
|2
|6
|6
|12 - 17
|12
|18.
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|19.
|14
|2
|5
|7
|12 - 19
|11
|20.
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|13 - 3
|21
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|10.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|11.
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|12.
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|14.
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|19.
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
|20.
|6
|0
|0
|6
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|6 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|6
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|5 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Энрике Бруно
|5 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 6
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|6