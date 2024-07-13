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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Арсенал Тула
0:0
Первый тайм: 35'
Черноморец Нв
0'

Ход матча

21'
Печенкин Никита
Ботака-Иобома Эрвинг
 
Прогнозы 128
Арсенал Тула 86.7% (111)
X 7% (9)
Черноморец Нв 6.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Черноморец Нв

История личных встреч

Арсенал Тула
Черноморец Нв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0
МПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Нв
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Первый тайм
  • 34'
    Ребров из своей штрафной площади слишком сильно выбил мяч на правый фланг Красильниченко, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Дмитриев на левом фланге нарушил правила против Антонова. "Черноморец" довольно быстро разыграл стандарт. 
  • Угловой
    32'
    Дмитриев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Печенкин под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 31'
    Гелоян совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь под давлением соперника, мяч задел защитника "Черноморца" и ушёл на угловой. 
  • 30'
    Коротков разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, совсем немного не хватило Гелояну, чтобы зацепиться за мяч и обострить ситуацию. 
  • 29'
    Большаков со стандарта плотно направил мяч в ближний угол ворот, но Ребров грамотно сыграл по позиции и в итоге в прыжке кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Гурченко на левом фланге нарушил правила против Гелояна. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту. 
  • 27'
    Дмитриев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гурченко грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Судья
    26'
    Гелояну досталось в борьбе за мяч в центре поля от Енина, но Сергей Куликов нарушение правил не зафиксировал. 
  • 25'
    Шевченко перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. Игроки "Черноморца" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 24'
    Конечно же футболистам из-за погоды сложно как раз играть в высоком темпе, но всегда можно пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Судья
    23'
    Дал Сергей Куликов небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды. В Туле сегодня солнечно и даже к вечеру сохранятся достаточно жарка погода. 
  • Замена
    22'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Эрвинга Ботаки-Иобомы на поле вышел Никита Печенкин. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Ботака-Иобома получил мышечное повреждение в центре поля практически на ровном месте. Вышли на поле врачи "Арсенала", пауза в игре. 
  • 20'
    Гелоян пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в полузащитника "Черноморца". 
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    • 19'
      Игроки "Арсенала" пока что "застряли" в центре поля, из-за среднего темпа у тульского клуба более не получаются атаки по флангам. 
    • 18'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ткачёву к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для капитана тульского клуба, Ребров в свою очередь спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 17'
      Красильниченко с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Родионов подработал мяч и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 16'
      Красильниченко выиграл борьбу за мяч на левой половине поля и протолкнул его на ход Родионову, но Илья далее не очень уверенно смещался к радиусу штрафной площади в итоге потерял мяч. 
    • 15'
      Антонов сейчас как раз разогнал атаку по левой половине поля, далее последовал перевод к правому углу штрафной площади, Енин обработал мяч и пробил в дальний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел над перекладиной, но Левашов всё контролировал. 
    • 14'
      Стал "Арсенал" временами уже достаточно низко опускаться на своей половине поля, такими темпами у "Черноморца" может стать больше пространства для атак. 
    • 13'
      Удалось "Черноморцу" провести быструю атаку, из центра поля последовал заброс на ход Красильниченко по левой половине поля, Олег сразу же сделал передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Окладникову, чтобы добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
    • 12'
      Ребров сейчас под прессингом Шевченко сыграл не очень уверенно в центре штрафной площади и едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкипер "Черноморца" успел исправиться и выбил мяч на левый фланг. 
    • 11'
      С левого фланга последовала подача от боковой линии штрафной площади в центр штрафной в исполнении Жилкина, Ткачёв под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      10'
      Дмитриев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Окладников неплохо сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      9'
      Большаков со стандарта плотно пробил под перекладину, но мяч полетел точно по центру, а поэтому Ребров смог в прыжке перевести его на угловой. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Чичинадзе на левой половине поля нарушил правила против Минаева. Игроки "Арсенала" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Красильниченко в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дмитриева. 
    • Офсайд
      6'
      Кайнов при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади, но Минаев оказался в явном офсайде. 
    • 5'
      В среднем темпе решили пока что играть футболисты, "Черноморец" спокойно контролирует мяч в центре поля. 
    • 4'
      "Черноморец" также старается временами проводить атаки через фланги, но пока что ничего серьёзного у команды Вадима Гаранина не получается. 
    • 3'
      Ребров попал под прессинг в центре штрафной площади, но голкипер "Черноморца" сыграл без ошибок и спокойно отдал пас партнёру на левый фланг. 
    • 2'
      Старается "Арсенал" начать матч с высокого прессинга, но пока что при развитии атак как раз не хватает немного взаимопонимания игрокам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Аншлага на стадионе "Арсенал" в Туле сегодня нет, но самые преданные болельщики команды конечно же пришли на трибуны. Также и "Черноморец" сегодня на выезде не останется без поддержки. Будем надеяться, что команды смогут показать неплохой футбол, хоть конечно же пока что игроки по большей части будут сыгрываться между собой. 
    • До матча
    • Напомним, что ФИФА совсем недавно сняла запрет с "Арсенала" на регистрацию новых футболистов, но при этом тульский клуб серьёзно обновился к новому сезону и наверняка готовился немного в нервном состоянии. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Куликов из Саранска. Помогать ему на бровках будут Сергей Ядров из Калининграда и Арсений Новиков из Подольска. Резервным арбитром на этот матч назначен Алексей Лапатухин из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня в Туле открывается новый сезон в Первой лиге. В этот вечер между собой сойдутся местный "Арсенал" и "Черноморец" из Новороссийска. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Арсенал Тула 86.7% (111)
    X 7% (9)
    Черноморец Нв 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Черноморец Нв
    3.20
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    3.17
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв

    Исход игры
    Арсенал Тула
    86.8% (112)
    Ничья
    7% (9)
    Черноморец Нв
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    34.9% (45)
    1:0 Арсенал Тула
    27.1% (35)
    2:0 Арсенал Тула
    13.2% (17)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    3:1 Арсенал Тула
    1.6% (2)
    0:1 Черноморец Нв
    1.6% (2)
    1:2 Черноморец Нв
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
    Черноморец Нв
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