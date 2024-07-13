Гурченко на левом фланге нарушил правила против Гелояна. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту.

Большаков со стандарта плотно направил мяч в ближний угол ворот, но Ребров грамотно сыграл по позиции и в итоге в прыжке кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Коротков разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, совсем немного не хватило Гелояну, чтобы зацепиться за мяч и обострить ситуацию.

Гелоян совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь под давлением соперника, мяч задел защитника "Черноморца" и ушёл на угловой.

Дмитриев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Печенкин под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Дмитриев на левом фланге нарушил правила против Антонова. "Черноморец" довольно быстро разыграл стандарт.

Ребров из своей штрафной площади слишком сильно выбил мяч на правый фланг Красильниченко, мяч в итоге улетел в аут.

Гелоян пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в полузащитника "Черноморца".

Ботака-Иобома получил мышечное повреждение в центре поля практически на ровном месте. Вышли на поле врачи "Арсенала", пауза в игре.

Дал Сергей Куликов небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды. В Туле сегодня солнечно и даже к вечеру сохранятся достаточно жарка погода.

Конечно же футболистам из-за погоды сложно как раз играть в высоком темпе, но всегда можно пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

Шевченко перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. Игроки "Черноморца" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Гелояну досталось в борьбе за мяч в центре поля от Енина, но Сергей Куликов нарушение правил не зафиксировал.

Дмитриев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гурченко грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

19' Игроки "Арсенала" пока что "застряли" в центре поля, из-за среднего темпа у тульского клуба более не получаются атаки по флангам.

18' Из центра поля последовал заброс на ход Ткачёву к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для капитана тульского клуба, Ребров в свою очередь спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Красильниченко с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Родионов подработал мяч и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

16' Красильниченко выиграл борьбу за мяч на левой половине поля и протолкнул его на ход Родионову, но Илья далее не очень уверенно смещался к радиусу штрафной площади в итоге потерял мяч.

15' Антонов сейчас как раз разогнал атаку по левой половине поля, далее последовал перевод к правому углу штрафной площади, Енин обработал мяч и пробил в дальний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел над перекладиной, но Левашов всё контролировал.

14' Стал "Арсенал" временами уже достаточно низко опускаться на своей половине поля, такими темпами у "Черноморца" может стать больше пространства для атак.

13' Удалось "Черноморцу" провести быструю атаку, из центра поля последовал заброс на ход Красильниченко по левой половине поля, Олег сразу же сделал передачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Окладникову, чтобы добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

12' Ребров сейчас под прессингом Шевченко сыграл не очень уверенно в центре штрафной площади и едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкипер "Черноморца" успел исправиться и выбил мяч на левый фланг.

11' С левого фланга последовала подача от боковой линии штрафной площади в центр штрафной в исполнении Жилкина, Ткачёв под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.