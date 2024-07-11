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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Арсенал Тула
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 53
Арсенал Тула 94.3% (50)
X 1.9% (1)
Черноморец Нв 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Черноморец Нв
2.10
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3.45
3.65
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Черноморец Нв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:0
МПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 53
    Арсенал Тула 94.3% (50)
    X 1.9% (1)
    Черноморец Нв 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Черноморец Нв
    2.10
    Реклама, betcity.ru
    3.45
    3.65
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Черноморец Нв

    Исход игры
    Арсенал Тула
    94.4% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Черноморец Нв
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    44.4% (24)
    1:0 Арсенал Тула
    25.9% (14)
    2:0 Арсенал Тула
    13% (7)
    1:2 Черноморец Нв
    3.7% (2)
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    Арсенал Тула
    Черноморец Нв
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