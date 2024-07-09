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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Чайка
 
Позже
Сокол
Прогнозы 42
Чайка 38.1% (16)
X 42.9% (18)
Сокол 19% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чайка
Ничья
Сокол
2.00
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3.35
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3.95
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Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3
Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2
Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2
Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в РПЛ
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  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Чайка 38.1% (16)
    X 42.9% (18)
    Сокол 19% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Сокол
    2.00
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    3.35
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    3.95
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    Прогнозы на матч Чайка - Сокол

    Исход игры
    Чайка
    38.1% (16)
    Ничья
    42.9% (18)
    Сокол
    19% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (8)
    Меньше
    80% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (18)
    1:0 Чайка
    21.4% (9)
    1:2 Сокол
    9.5% (4)
    2:1 Чайка
    9.5% (4)
    0:1 Сокол
    4.8% (2)
    2:0 Чайка
    4.8% (2)
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