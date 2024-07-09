Тур: 1.
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3
Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2
Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2
Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1
|Команда
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|Команда
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|4.
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|5.
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|6.
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|0 - 0
|0
|7.
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|8.
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|10.
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|11.
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|12.
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|13.
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|0 - 0
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|14.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
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|0 - 0
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|Команда
|И
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|Г
|О
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|3.
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|4.
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|5.
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|6.
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|7.
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- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
Прогнозы на матч Чайка - Сокол
Исход игры
Чайка
38.1% (16)
Ничья
42.9% (18)
Сокол
19% (8)
Тотал 2.5
Больше
20% (8)
Меньше
80% (32)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (18)
1:0 Чайка
21.4% (9)
1:2 Сокол
9.5% (4)
2:1 Чайка
9.5% (4)
0:1 Сокол
4.8% (2)
2:0 Чайка
4.8% (2)
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