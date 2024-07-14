Шильцов из пределов штрафной площади пробил точно в Савина. Голкипер "Тюмени" забрал мяч в руки.

"Тюмень" переводит мяч с фланга на фланг в районе центрального круга.

Талалай и Савинов оказались на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр в этих падениях повода для назначения пенальти не усмотрел.

Ткачук от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч проскочил к дальней, где Джамилов сыграл на вынос.

Удар Алиева слева с острого угла отразил Савин. Мяч ударился о штангу и отскочил к Джамилову, который на добивании пробил выше перекладины.

Ткачук от углового флага навесил навесил к воротам, откуда мяч выбил Валиахметов.

Сразу несколько игроков столкнулись головами в штрафной площади хозяев. Родину и Калугину потребовалась помощь медиков.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! МАКСИМ ПЕТРОВ!!! После скидки Алиева удар головой в упор Джамилова Савин отразил. Мяч после пары рикошетов отскочил к Максиму Петрову, который уже и увеличил преимущество хозяев с линии вратарской площади.

"Нефтехимик" забрал мяч и отошёл на свою половину поля, сбивая наступательный порыв соперников.

Максим Петров от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Емельянова, чей дальний удар соперники заблокировали.

32' Максим Петров слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёры до мяча добраться не смогли.

31' Поройков на фланге сбил Максима Петрова.

30' Савинов у угла штрафной площади попытался обыграться с партнёром, но защитников "Нефтехимика" оказалось в этой зоне слишком много.

28' "Тюмень" в центре поля попала под прессинг соперников, и переход в атаку у гостей затянулся.

27' Талалай в центре поля сбил Максима Петрова.

26' Ткачук слева навесил в центр штрафной площади, где защитники "Нефтехимика" соперникам сыграть не позволили.

25' "Тюмень" активнее заиграла на чужой половине поля. Гости чаще стали использовать левый фланг.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АЛИЕВ!!! Джамилов перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева вывел к воротам Алиева, который точно пробил в дальний угол мимо Савина.

22' К середине тайма гости всё чаще стали перебираться на чужую половину поля. Угроз воротам Яновича пока нет, но напряжение постепенно нарастает.