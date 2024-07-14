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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Нефтехимик
2:0
Перерыв
Тюмень
0'
10' Желтая карточка
Петров Михаил
1:0
23' Гол
Алиев Саид
2:0
36' Гол
Петров Максим

Ход матча

10'
 
Петров Михаил
23'
Алиев Саид
1:0
36'
Петров Максим
2:0
Прогнозы 123
Нефтехимик 70.7% (87)
X 20.3% (25)
Тюмень 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Тюмень
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтехимик
Тюмень

История личных встреч

Нефтехимик
Тюмень

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

МПЛ
0:3
МПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
3:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
1:3
ВДЗУП
5:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 1 1
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Михаил 1 0

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2
Тюмень
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нефтехимик
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Торпедо Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СКА-Хабаровск
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тюмень
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Нефтехимик
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Арсенал Тула
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Торпедо Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
СКА-Хабаровск
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торпедо Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нефтехимик
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Тюмень
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Урал Каштанов Алексей 1
Арсенал Тула Липовой Данил 1
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Стежко Виталий 1
Черноморец Нв Фомин Денис 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Нефтехимик" - "Тюмень" - 2:0.
  • Угловой
    45'
    Ткачук от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч проскочил к дальней, где Джамилов сыграл на вынос.
  • 45'
    Талалай и Савинов оказались на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр в этих падениях повода для назначения пенальти не усмотрел.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Соколов в первом тайме.
  • 45'
    "Тюмень" переводит мяч с фланга на фланг в районе центрального круга.
  • Офсайд
    44'
    Кулишев слева забрался в офсайд.
  • 43'
    Шильцов из пределов штрафной площади пробил точно в Савина. Голкипер "Тюмени" забрал мяч в руки.
  • Угловой
    42'
    Максим Петров от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Емельянова, чей дальний удар соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    40'
    Емельянов на чужой половине поля сбил Талалая.
  • 39'
    Удар Максима Петрова слева с восемнадцати метров заблокировал Михаил Петров.
  • 38'
    "Нефтехимик" забрал мяч и отошёл на свою половину поля, сбивая наступательный порыв соперников.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МАКСИМ ПЕТРОВ!!! После скидки Алиева удар головой в упор Джамилова Савин отразил. Мяч после пары рикошетов отскочил к Максиму Петрову, который уже и увеличил преимущество хозяев с линии вратарской площади.
  • Травма, повреждение
    35'
    Сразу несколько игроков столкнулись головами в штрафной площади хозяев. Родину и Калугину потребовалась помощь медиков.
  • Угловой
    34'
    Ткачук от углового флага навесил навесил к воротам, откуда мяч выбил Валиахметов.
  • Штанга
    33'
    Удар Алиева слева с острого угла отразил Савин. Мяч ударился о штангу и отскочил к Джамилову, который на добивании пробил выше перекладины.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Максим Петров слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где партнёры до мяча добраться не смогли.
    • Фол, нарушение
      31'
      Поройков на фланге сбил Максима Петрова.
    • 30'
      Савинов у угла штрафной площади попытался обыграться с партнёром, но защитников "Нефтехимика" оказалось в этой зоне слишком много.
    • 28'
      "Тюмень" в центре поля попала под прессинг соперников, и переход в атаку у гостей затянулся.
    • Фол, нарушение
      27'
      Талалай в центре поля сбил Максима Петрова.
    • 26'
      Ткачук слева навесил в центр штрафной площади, где защитники "Нефтехимика" соперникам сыграть не позволили.
    • 25'
      "Тюмень" активнее заиграла на чужой половине поля. Гости чаще стали использовать левый фланг.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АЛИЕВ!!! Джамилов перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева вывел к воротам Алиева, который точно пробил в дальний угол мимо Савина.
    • 22'
      К середине тайма гости всё чаще стали перебираться на чужую половину поля. Угроз воротам Яновича пока нет, но напряжение постепенно нарастает.
    • Фол, нарушение
      21'
      Ситдиков на фланге сзади ударил по ногам Ткачука.
    • 20'
      Ткачук справа со штрафного закрутил мяч к воротам, и Яновичу сыграть руками на выходе никто не помешал.
    • Фол, нарушение
      19'
      Толстопятов на фланге толкнул в спину Коротаева.
    • Угловой
      18'
      Ткачук от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева вверху сыграли лучше и мяч выбили.
    • Опасный момент
      16'
      Удар Джамилова с линии штрафной площади Савин отразил.Удар получился плотным, но и здесь Андрей отметился верным выбором позиции.
    • 15'
      Стартовый отрезок матча "Нефтехимик" проводит заметно активнее. У гостей контригры пока не получается.
    • 14'
      Алиеву слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь, а в падении  на линии арбитр нарушения правил не усмотрел.
    • 13'
      Алиев справа попытался уйти от соперников но сильно прокинул мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.
    • Угловой
      12'
      Максим Петров от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 11'
      Валиахметов справа отправил вперёд Джамилова, который исполнил перевод на Шильцва. А вот удар Константина с угла вратарской площади соперники заблокировали.
    • Желтая карточка
      10'
      Михаил Петров у центрального круга руками остановил рывок Алиева и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 9'
      Валиахметов справа от угла штрафной площади пробил в ближнюю "девятку". Савин верно расположился и уверенно поймал мяч.
    • 8'
      Савин выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч за боковую линию поля, прервав быструю атаку хозяев.
    • Фол, нарушение
      7'
      Калугин в центральном круге подтолкнул в спину Джамилова.
    • Офсайд
      6'
      Максим Петров по центру вывел к воротам Алиева, который из офсайда пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      5'
      Родин на чужой половине поля сзади врезался в Клёнкина.
    • 4'
      Максим Петров слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Толстопятов головой направил мяч рядом со стойкой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Поройков у угла штрафной площади зацепил ногу Алиева.
    • 2'
      "Нефтехимик" играет в чёрно-зелёных футболках и чёрных трусах, "Тюмень" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нефтехимике"!
    • До матча
    • Главный судья: Соколов Олег (Воронеж);
      Первый помощник: Валявин Федор (Саратов);
      Второй помощник: Шарипов Эдуард (Уфа);
      Резервный судья: Коваленко Герман (Казань).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Нефтехимик» и «Тюмень». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Нефтехимик.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.00. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.00 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Нефтехимик 70.7% (87)
    X 20.3% (25)
    Тюмень 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Тюмень
    3.20
    5.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик 2:0 Тюмень

    Исход игры
    Нефтехимик
    70.7% (87)
    Ничья
    20.3% (25)
    Тюмень
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (64)
    Нет
    44.83% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    31.7% (39)
    2:1 Нефтехимик
    30.9% (38)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    2:0 Нефтехимик
    3.3% (4)
    1:2 Тюмень
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Тюмень
    1.6% (2)
    0:1 Тюмень
    1.6% (2)
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    Нефтехимик
    Тюмень
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