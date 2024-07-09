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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Нефтехимик
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 44
Нефтехимик 61.4% (27)
X 22.7% (10)
Тюмень 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Тюмень
2.35
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3.20
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3.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Тюмень

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

МПЛ
0:3
МПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
3:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
1:3
ВДЗУП
5:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2
Тюмень
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4
Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Урал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Уфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Чайка
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в РПЛ
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  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Нефтехимик 61.4% (27)
    X 22.7% (10)
    Тюмень 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Тюмень
    2.35
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    3.20
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    3.20
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Тюмень

    Исход игры
    Нефтехимик
    61.4% (27)
    Ничья
    22.7% (10)
    Тюмень
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтехимик
    34.1% (15)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    1:0 Нефтехимик
    13.6% (6)
    2:0 Нефтехимик
    6.8% (3)
    0:1 Тюмень
    6.8% (3)
    1:2 Тюмень
    4.5% (2)
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