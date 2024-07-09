Тур: 1.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Тюмень
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2
Тюмень
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0
Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3 Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4
|Команда
|И
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|Команда
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|6.
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|7.
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|0 - 0
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|8.
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|0
|9.
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|10.
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|0 - 0
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|11.
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|0
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|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
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|0
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|0 - 0
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|2.
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|0
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|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
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|0 - 0
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|4.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|6.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
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|0 - 0
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|8.
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|9.
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|10.
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|11.
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|13.
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|14.
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|15.
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|16.
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- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
Прогнозы на матч Нефтехимик - Тюмень
Исход игры
Нефтехимик
61.4% (27)
Ничья
22.7% (10)
Тюмень
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
2:1 Нефтехимик
34.1% (15)
1:1 Ничья
20.5% (9)
1:0 Нефтехимик
13.6% (6)
2:0 Нефтехимик
6.8% (3)
0:1 Тюмень
6.8% (3)
1:2 Тюмень
4.5% (2)
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