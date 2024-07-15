Четыре минуты добавил Игорь Панин к основному времени первого тайма.

Перчёнок с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Солдатенко.

Хадарцев совершил рывок к линии штрафной площади по левой половине поля, а затем Батраз очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Баклов в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой.

Кокоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кокоев под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Долгов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Перчёнка.

Кокоев с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Звучит свисток на перерыв. Только в самом конце первого тайма "Алания" попыталась забить гол за счёт высокого давления, но всё же после хождения практически весь тайм по полю сразу найти свой гол не удалось. Будем надеяться, что во второй половине матча игра будет более весёлой, а пока что немного отдохнём.

Муллин подкараулил отскок мяча у левого угла штрафной площади после удачного подката в исполнении Гыстарова, но Камиль в итоге был в офсайде.

Пасевич вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем пробил под давлением соперника в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Романа и сильно ушёл в сторону от цели.

Кокоев разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Баклов при игре на выходе не особо удачно отбил мяч перед собой, но защитники "Уфы" успели подстраховать своего голкипера.

Гуренко хорошо сыграл в обороне на правом фланге у лицевой линии поля и в итоге мяч ушёл за пределы поля от Кокоева, будет удар от ворот.

Мацхарашвили выполнил заброс на дальний угол штрафной площади с правой половины поля, Солдатенко спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Гараев с правого фланга сделал передачу на ближний угол штрафной площади, где Мацхарашвили нарушил правила против Засеева.

Баклов под давлением Долгова сыграл не очень удачно и из центра штрафной площади выбил мяч в аут к центру поля.

Макаров с правой половины поля сделал передачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Уфы" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Угловой у ворот "Уфы". Гурциев выполнил подачу в центр к линии вратарской, Баклов уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правую половину поля.

Кокоев в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Муллина. "Уфа" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Хадарцев отыгрался с партнёром по команде при входе в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Батраз в борьбе с соперником оказался на газоне, Игорь Панин сразу же показал, что нужно играть дальше.

Хадарцев в центре поля нарушил правила против Перчёнка. Игроки "Уфы" теперь уже быстро разыграли стандарт.

Кокоев получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Мацхарашвили, Игорь Панин нарушение правил не зафиксировал, но всё же остановил игру.

Кокоев поднялся после паузы, а вот Батраз Гурциев уже не в первый раз жалуется на голеностоп и даже успел выбросить свою бутсу за пределы поля.

В составе "Алании" произошла замена. Вместо Батраза Гурциева, который получил повреждение, на поле вышел Сергей Макаров.

В составе "Уфы" также произошла замена. Вместо Вадима Карпова, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Виктор Гараев.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, при таком неспешном футболе команды вполне могут уйти на перерыв при нулях на табло.

С левого фланга от боковой линии штрафной площади "Алании" Перчёнок выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

26' Качмазов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, Долгов не смог головой пробить по воротам.

25' В достаточно среднем темпе действуют сегодня футболисты, но конечно же не будем забывать, что в Грозном достаточно душно даже вечером.

24' Было у Карпова небольшое мышечное повреждение, но вроде бы врачи "Уфы" уже окончательно привели в чувства защитника, скамейка запасных у "Уфы" всё же не столь серьёзная.

23' Поднялись Карпов и Кокоев после небольшой паузы, казалось, что оба футболиста готовы играть дальше, но Вадим в итоге быстро вновь лёг на газон.

22' Неудачно между собой столкнулись в центре поля в борьбе за мяч Кокоев и Карпов. Игроки "Уфы" выбили мяч в аут, пауза в игре.

21' Гыстаров с левой половины поля с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

20' Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Алании", получился подарок для Солдатенко.

19' Против Теняева Долгов сыграл достаточно грубо на левом фланге у штрафной площади "Уфы". Вновь Игорь Панин решил обойтись без жёлтой карточки.

18' Гурциев теперь уже разыграл корнер с Хадарцевым, далее Батраз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Хадарцев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баклов в прыжке кулаком выбил мяч на повторный корнер.

16' Хадарцев с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Уфы" и ушёл на угловой.

15' Качмазов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

14' Перчёнок при рывке на половине поля соперника отмахнулся от Кокоева, Игорь Панин решил обойтись без жёлтой карточки.

13' Гурциев совершил рывок по левой половине поля, а затем Батраз с приличной дистанции пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину и был закручен, но в два приёма Баклов смог выловить его.

12' Гурциев с правого фланга выполнил безадресную подачу на дальний угол штрафной площади, Баклов дал мячу уйти за лицевую линию поля.

11' Муллин разогнал атаку по правой половине поля, а затем Камиль выполнил передачу в радиус штрафной площади, Теняев в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Солдатенко поймал его без всякого труда.

10' Пасевич сместился к центру с правого фланга и под давлением Качмазова на исполнение пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спокойно поймал мяч.

9' Против Анисимова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Уфы" довольно долго разыгрывали стандарт.

8' Перчёнок попытался разогнать атаку по правому флангу, но Качмазов прочитал передачу на Пасевича и спокойно выбил мяч в аут.

7' Пасевич с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Мацхарашвили под давлением двух соперников потерял мяч, а затем нарушил правила против Качмазова.

6' Хадарцев попытался разогнать атаку по левому флангу, но всё же обыграть Батразу Перчёнка не удалось, мяч от игрока "Уфы" ушёл в аут.

5' Мацхарашвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля.

4' Пасевич совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Плиев сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

3' Сразу же "Алания" попыталась провести атаку по левому флангу, но после заброса из центра поля Гурциев под давлением соперника не смог обострить ситуацию на поле.

2' В Грозном сегодня очень мало болельщиков на трибунах, всё же в рабочий день даже самым преданным фанатам "Алании" находиться не очень удобно.