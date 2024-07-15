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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 1.
Алания
0:0
Перерыв
Уфа
0'

Ход матча

33'
 
Гараев Виктор
Карпов Вадим
33'
Макаров Сергей
Гурциев Батраз
 
Прогнозы 158
Алания 75.3% (119)
X 15.2% (24)
Уфа 9.5% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Алания
Ничья
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Алания
Уфа

История личных встреч

Алания
Уфа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
К
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2
Уфа
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0
Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1 Енисей - Уфа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Алания
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Уфа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Балтика
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Балтика
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уфа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Только в самом конце первого тайма "Алания" попыталась забить гол за счёт высокого давления, но всё же после хождения практически весь тайм по полю сразу найти свой гол не удалось. Будем надеяться, что во второй половине матча игра будет более весёлой, а пока что немного отдохнём. 
  • Опасный момент
    45'
    Кокоев с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Долгов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Перчёнка. 
  • Угловой
    45'
    Кокоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кокоев под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл. 
  • Опасный момент
    45'
    Хадарцев совершил рывок к линии штрафной площади по левой половине поля, а затем Батраз очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Баклов в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой. 
  • 45'
    Перчёнок с левого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Солдатенко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Игорь Панин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Макаров с правой половины поля сделал передачу в центр к линии штрафной площади, защитники "Уфы" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 43'
    Баклов под давлением Долгова сыграл не очень удачно и из центра штрафной площади выбил мяч в аут к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Гараев с правого фланга сделал передачу на ближний угол штрафной площади, где Мацхарашвили нарушил правила против Засеева. 
  • 41'
    Мацхарашвили выполнил заброс на дальний угол штрафной площади с правой половины поля, Солдатенко спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 40'
    Гуренко хорошо сыграл в обороне на правом фланге у лицевой линии поля и в итоге мяч ушёл за пределы поля от Кокоева, будет удар от ворот. 
  • Опасный момент
    39'
    Кокоев разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Баклов при игре на выходе не особо удачно отбил мяч перед собой, но защитники "Уфы" успели подстраховать своего голкипера. 
  • 38'
    Пасевич вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем пробил под давлением соперника в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Романа и сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Офсайд
    37'
    Муллин подкараулил отскок мяча у левого угла штрафной площади после удачного подката в исполнении Гыстарова, но Камиль в итоге был в офсайде. 
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    • 36'
      С левого фланга от боковой линии штрафной площади "Алании" Перчёнок выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 35'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, при таком неспешном футболе команды вполне могут уйти на перерыв при нулях на табло. 
    • Замена
      34'
      В составе "Уфы" также произошла замена. Вместо Вадима Карпова, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Виктор Гараев. 
    • Замена
      33'
      В составе "Алании" произошла замена. Вместо Батраза Гурциева, который получил повреждение, на поле вышел Сергей Макаров. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Кокоев поднялся после паузы, а вот Батраз Гурциев уже не в первый раз жалуется на голеностоп и даже успел выбросить свою бутсу за пределы поля. 
    • Судья
      31'
      Кокоев получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Мацхарашвили, Игорь Панин нарушение правил не зафиксировал, но всё же остановил игру. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Хадарцев в центре поля нарушил правила против Перчёнка. Игроки "Уфы" теперь уже быстро разыграли стандарт. 
    • Судья
      29'
      Хадарцев отыгрался с партнёром по команде при входе в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Батраз в борьбе с соперником оказался на газоне, Игорь Панин сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Кокоев в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Муллина. "Уфа" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот "Уфы". Гурциев выполнил подачу в центр к линии вратарской, Баклов уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правую половину поля. 
    • 26'
      Качмазов с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, мяч полетел слишком высоко, Долгов не смог головой пробить по воротам. 
    • 25'
      В достаточно среднем темпе действуют сегодня футболисты, но конечно же не будем забывать, что в Грозном достаточно душно даже вечером. 
    • 24'
      Было у Карпова небольшое мышечное повреждение, но вроде бы врачи "Уфы" уже окончательно привели в чувства защитника, скамейка запасных у "Уфы" всё же не столь серьёзная. 
    • 23'
      Поднялись Карпов и Кокоев после небольшой паузы, казалось, что оба футболиста готовы играть дальше, но Вадим в итоге быстро вновь лёг на газон. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Неудачно между собой столкнулись в центре поля в борьбе за мяч Кокоев и Карпов. Игроки "Уфы" выбили мяч в аут, пауза в игре. 
    • 21'
      Гыстаров с левой половины поля с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 20'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Алании", получился подарок для Солдатенко. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Против Теняева Долгов сыграл достаточно грубо на левом фланге у штрафной площади "Уфы". Вновь Игорь Панин решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Угловой
      18'
      Гурциев теперь уже разыграл корнер с Хадарцевым, далее Батраз выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      17'
      Хадарцев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Баклов в прыжке кулаком выбил мяч на повторный корнер. 
    • 16'
      Хадарцев с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Уфы" и ушёл на угловой. 
    • 15'
      Качмазов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Перчёнок при рывке на половине поля соперника отмахнулся от Кокоева, Игорь Панин решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 13'
      Гурциев совершил рывок по левой половине поля, а затем Батраз с приличной дистанции пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину и был закручен, но в два приёма Баклов смог выловить его. 
    • 12'
      Гурциев с правого фланга выполнил безадресную подачу на дальний угол штрафной площади, Баклов дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Муллин разогнал атаку по правой половине поля, а затем Камиль выполнил передачу в радиус штрафной площади, Теняев в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Солдатенко поймал его без всякого труда. 
    • 10'
      Пасевич сместился к центру с правого фланга и под давлением Качмазова на исполнение пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спокойно поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Против Анисимова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Уфы" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • 8'
      Перчёнок попытался разогнать атаку по правому флангу, но Качмазов прочитал передачу на Пасевича и спокойно выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Пасевич с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Мацхарашвили под давлением двух соперников потерял мяч, а затем нарушил правила против Качмазова. 
    • 6'
      Хадарцев попытался разогнать атаку по левому флангу, но всё же обыграть Батразу Перчёнка не удалось, мяч от игрока "Уфы" ушёл в аут. 
    • Угловой
      5'
      Мацхарашвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
    • 4'
      Пасевич совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Плиев сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 3'
      Сразу же "Алания" попыталась провести атаку по левому флангу, но после заброса из центра поля Гурциев под давлением соперника не смог обострить ситуацию на поле. 
    • 2'
      В Грозном сегодня очень мало болельщиков на трибунах, всё же в рабочий день даже самым преданным фанатам "Алании" находиться не очень удобно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, "Алания" к новому сезону обновилась, а "Уфа" совсем недавно поднялась из Второй лиги. Конечно же сегодня команда Султана Тазабаева должна стараться брать три очка, но наверняка просто так обыграть "Уфу" не получится. 
    • До матча
    • Напомним, что и начало нового сезона "Алания" будет проводить в Грозном на уже привычной для себя "Ахмат-Арене". 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Игорь Панин из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Виктор Медведев из Москвы и Альмир Хатмуллин из московской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Сидорин из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче первого тура Первой лиги между "Аланией" из Владикавказа" и "Уфой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31% пользователей.
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    Прогнозы 158
    Алания 75.3% (119)
    X 15.2% (24)
    Уфа 9.5% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Уфа
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 0:0 Уфа

    Исход игры
    Алания
    75.3% (119)
    Ничья
    15.2% (24)
    Уфа
    9.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    31% (49)
    1:0 Алания
    17.1% (27)
    1:1 Ничья
    10.1% (16)
    2:0 Алания
    7% (11)
    1:2 Уфа
    2.5% (4)
    3:0 Алания
    1.9% (3)
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    Алания
    Уфа
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