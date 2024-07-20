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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Родина Москва
1:0
Второй тайм: 61'
СКА-Хабаровск
0'
1:0
22' Гол
Рейна Йорди

Ход матча

22'
Рейна Йорди
1:0
Прогнозы 119
Родина Москва 75.6% (90)
X 19.3% (23)
СКА-Хабаровск 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
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Родина Москва
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Родина Москва
СКА-Хабаровск

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
2:1
МПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 1 0.5
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Мусаев Леон 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садики Нехар 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2

Результаты матчей

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Родина Москва
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Родина Москва
 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Родина Москва
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Сокол Сасин Дмитрий 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Урал Мишкич Даниел 1
Енисей Ломакин Александр 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    62'
    Першин на фланге завалил на газон Мусаева.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Родины": вместо Магомедхабиба Абдусаламова на поле вышел Дамир Шайхтдинов.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Родины": вместо Йорди Рейны на поле вышел Артём Сокол.
  • 59'
    Гордюшенко нейтрализовал навес Цаллагова справа к воротам.
  • 58'
    Рейна с Абдусаламовым справа не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
  • 56'
    Заброс Садики вперёд получился сильным и мяч прилетел в руки Корякину.
  • 55'
    Клещенко по левому флангу прошёл вперёд, остановился и сделал пас на свою половину поля.
  • Офсайд
    54'
    Гонгадзе забежал в офсайд.
  • Угловой
    53'
    Симонян от углового флага навесил к дальней штанге. После удара Бавина головой на пути мяча оказалась нога Мещанинова.
  • 52'
    Удар Носкова слева от угла штрафной площади заблокировал Гордюшенко.
  • 50'
    Гонгадзе слева сделал пас пяткой на Симоняна, которому до мяча не позволил добраться Фищенко.
  • 49'
    Пас Бавина справа в штрафную площадь на Алиева перехватил Клещенко.
  • 48'
    Гости активнее начали второй тайм. носков слева навесил к дальней штанге, где Алиеву головой не удалось пробить в створ ворот.
  • Фол, нарушение
    47'
    Садики в центре поля сбил Клещенко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Москве!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Родина" (Москва) - "СКА-Хабаровск" - 1:0.
    • 45'
      "СКА-Хабаровск" контролирует мяч у центрального круга.
    • Угловой
      44'
      Юшин от углового флага навес исполнил очень сильно. Шадринцеву у бровки мяч догнать не удалось.
    • 43'
      Пас Цаллагова справа к воротам вышел точно в руки Корякину.
    • 42'
      Шадринцев слева прокинул мяч мимо Садики, но выиграть забег у македонца и вырваться к воротам не смог.
    • 40'
      Рейна неточно исполнил перевод направо на Гордюшенко. Из-за боковой линии поля мяч руками бросит Носков.
    • Офсайд
      39'
      Рейна забрался в офсайд.
    • Офсайд
      38'
      Гонгадзе из офсайда с десяти метров пробил выше ворот.
    • 36'
      Хабаровчане начинают больше владеть мячом, чаще оказываются на чужой половине поля и угрожают воротам. Гостям немного не достаёт точности ударов.
    • Фол, нарушение
      35'
      Мусаев на чужой половине поля придержал руками Першина.
    • Офсайд
      34'
      Гонгадзе оказался в офсайде.
    • 33'
      Подача Бавина слева к воротам получилась точно в руки Корякину.
    • 32'
      Носков слева отправил вперёд Симоняна, который мяч себе на ход прокинул слишком сильно.
    • Фол, нарушение
      31'
      Рейна в центре поля подтолкнул Садики.
    • 30'
      Удар Рейны с двадцати семи метров соперниками на линии штрафной площади заблокирован.
    • Фол, нарушение
      28'
      Носков на чужой половине поля нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      27'
      Абдусаламов в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Имамовым.
    • 26'
      Алиев не ожидал, что подача Симоняна слева дойдёт до него и не смог подстроиться под удар. Мяч отскочил от Камрана к Корякину.
    • 25'
      Клещенко на фланге проводил мяч за пределы поля, не позволив сыграть Алиеву.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      РЕЙНА!!! Юшин сделал пас налево на Рейну, под удар которого с линии штрафной площади бросился Цаллагов. Мяч срикошетил от Дзамболата и залетел в ближний угол, дезориентировав Имамова.
    • Штанга
      22'
      Симонян слева с двадцати двух метров пробил в дальнюю штангу.
    • 21'
      Алиев справа из пределов штрафной площади неудачно пробил в сторону дальнего угла ворот.
    • 20'
      Рейна вернулся в оборону и не позволил Цаллагову справа доставить мяч к воротам.
    • Травма, повреждение
      18'
      А помощь медиков потребовалась Цаллагову. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      17'
      Цаллагов в центре поля врезался в Мусаева.
    • Опасный момент
      16'
      Юшин по центры вывел один на один с голкипером Рейну, который попытался перекинуть мяч через Имамовым, но направил его и выше перекладины.
    • 14'
      Подачу Носкова слева к воротам прервал Мещанинов. Мяч отскочил к Симоняну, который слева изх пределов штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
    • Угловой
      13'
      Имамов забрал мяч руками после подачи Мусаева от углового флага.
    • 12'
      Покидышев не позволил Абдусаламову справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.
    • 10'
      Цаллагову вперёд по правому флангу не позволил пройти Шадринцев. В первые минуты встречи основная активность проходит на бровке у скамеек запасных.
    • 9'
      Шадринцев слева снова убежал в отрыв, прокинул мяч мимо Покидышева, но на подстраховке сыграл Садики.
    • 8'
      Алиева у угла штрафной площади встретили три соперника и мяч отобрали.
    • 6'
      Цаллагову справа разогнать атаку не удалось. Передача Дзамболата вперёд перехвачена соперниками.
    • 5'
      Гости левым флангом организовали выпад вперёд. Подача Быкова получилась слишком сильной.
    • 4'
      Шадринцев слева получил пас на ход, но и его прострел в центр штрафной площади перехвачен. Покидышев сыграл на перехвате.
    • 3'
      Гордюшенко справа прошёл вперёд, где его прострел к воротам заблокировал Носков.
    • 2'
      "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "СКА-Хабаровск" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сапсан Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Коваленко Герман (Казань);
      Первый помощник: Петров Денис (Астрахань);
      Второй помощник: Маликов Дмитрий (Новоалтайск);
      Резервный судья: Лапатухин Алексей (Москва).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют московская «родина» и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 119
    Родина Москва 75.6% (90)
    X 19.3% (23)
    СКА-Хабаровск 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Родина Москва
    Ничья
    СКА-Хабаровск
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Родина Москва
    75.6% (90)
    Ничья
    19.3% (23)
    СКА-Хабаровск
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    46.9% (53)
    Нет
    53.1% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    39.5% (47)
    2:1 Родина Москва
    25.2% (30)
    1:1 Ничья
    14.3% (17)
    2:0 Родина Москва
    7.6% (9)
    1:2 СКА-Хабаровск
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Родина Москва
    СКА-Хабаровск
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