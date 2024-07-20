Клещенко по левому флангу прошёл вперёд, остановился и сделал пас на свою половину поля.

Заброс Садики вперёд получился сильным и мяч прилетел в руки Корякину.

Рейна с Абдусаламовым справа не смогли доставить мяч в штрафную площадь.

Замена в составе "Родины": вместо Йорди Рейны на поле вышел Артём Сокол.

Замена в составе "Родины": вместо Магомедхабиба Абдусаламова на поле вышел Дамир Шайхтдинов.

Першин на фланге завалил на газон Мусаева.

Второй тайм в Москве!

Гости активнее начали второй тайм. носков слева навесил к дальней штанге, где Алиеву головой не удалось пробить в створ ворот.

Пас Бавина справа в штрафную площадь на Алиева перехватил Клещенко.

Гонгадзе слева сделал пас пяткой на Симоняна, которому до мяча не позволил добраться Фищенко.

Симонян от углового флага навесил к дальней штанге. После удара Бавина головой на пути мяча оказалась нога Мещанинова.

Хабаровчане начинают больше владеть мячом, чаще оказываются на чужой половине поля и угрожают воротам. Гостям немного не достаёт точности ударов.

Гонгадзе из офсайда с десяти метров пробил выше ворот.

Шадринцев слева прокинул мяч мимо Садики, но выиграть забег у македонца и вырваться к воротам не смог.

Пас Цаллагова справа к воротам вышел точно в руки Корякину.

Юшин от углового флага навес исполнил очень сильно. Шадринцеву у бровки мяч догнать не удалось.

34' Гонгадзе оказался в офсайде.

33' Подача Бавина слева к воротам получилась точно в руки Корякину.

32' Носков слева отправил вперёд Симоняна, который мяч себе на ход прокинул слишком сильно.

31' Рейна в центре поля подтолкнул Садики.

30' Удар Рейны с двадцати семи метров соперниками на линии штрафной площади заблокирован.

28' Носков на чужой половине поля нарушил правила.

27' Абдусаламов в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Имамовым.

26' Алиев не ожидал, что подача Симоняна слева дойдёт до него и не смог подстроиться под удар. Мяч отскочил от Камрана к Корякину.

25' Клещенко на фланге проводил мяч за пределы поля, не позволив сыграть Алиеву.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РЕЙНА!!! Юшин сделал пас налево на Рейну, под удар которого с линии штрафной площади бросился Цаллагов. Мяч срикошетил от Дзамболата и залетел в ближний угол, дезориентировав Имамова.

22' Симонян слева с двадцати двух метров пробил в дальнюю штангу.

21' Алиев справа из пределов штрафной площади неудачно пробил в сторону дальнего угла ворот.

20' Рейна вернулся в оборону и не позволил Цаллагову справа доставить мяч к воротам.

18' А помощь медиков потребовалась Цаллагову. Небольшая пауза в матче.

17' Цаллагов в центре поля врезался в Мусаева.

16' Юшин по центры вывел один на один с голкипером Рейну, который попытался перекинуть мяч через Имамовым, но направил его и выше перекладины.

14' Подачу Носкова слева к воротам прервал Мещанинов. Мяч отскочил к Симоняну, который слева изх пределов штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

13' Имамов забрал мяч руками после подачи Мусаева от углового флага.

12' Покидышев не позволил Абдусаламову справа из пределов штрафной площади пробить по воротам.

10' Цаллагову вперёд по правому флангу не позволил пройти Шадринцев. В первые минуты встречи основная активность проходит на бровке у скамеек запасных.

9' Шадринцев слева снова убежал в отрыв, прокинул мяч мимо Покидышева, но на подстраховке сыграл Садики.

8' Алиева у угла штрафной площади встретили три соперника и мяч отобрали.

6' Цаллагову справа разогнать атаку не удалось. Передача Дзамболата вперёд перехвачена соперниками.

5' Гости левым флангом организовали выпад вперёд. Подача Быкова получилась слишком сильной.

4' Шадринцев слева получил пас на ход, но и его прострел в центр штрафной площади перехвачен. Покидышев сыграл на перехвате.

3' Гордюшенко справа прошёл вперёд, где его прострел к воротам заблокировал Носков.

2' "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "СКА-Хабаровск" - в красной форме.