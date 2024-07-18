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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Родина Москва
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 53
Родина Москва 73.6% (39)
X 20.8% (11)
СКА-Хабаровск 5.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Родина Москва
СКА-Хабаровск

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
2:1
МПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Мусаев Леон 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садики Нехар 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2

Результаты матчей

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Балтика
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Балтика
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Родина Москва 73.6% (39)
    X 20.8% (11)
    СКА-Хабаровск 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.45
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    Прогнозы на матч Родина Москва - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Родина Москва
    73.6% (39)
    Ничья
    20.8% (11)
    СКА-Хабаровск
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Родина Москва
    34% (18)
    2:1 Родина Москва
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    2:0 Родина Москва
    5.7% (3)
    1:2 СКА-Хабаровск
    3.8% (2)
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    Родина Москва
    СКА-Хабаровск
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