Обменялись команды выпадами вперёд, но мяч теряется на дальних подступах к штрафной площади.

Тихонов у угла штрафной площади на развороте не смог уйти от соперников. Придётся отходить назад гостям.

У Ломакина не получился точным пас налево в штрафную площадь на ход Рукасу Томасу.

Стартовые минуты команды провели активно, а теперь наступила игровая пауза. Очень много контроля мяча у центрального круга с обеих сторон без продвижения вперёд.

Бабаев справа со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке. Мяч свалился к Максименко, который пяткой не смог направить его в створ.

Дудиев справа не решился идти вперёд и откатил мяч на свою половину поля.

13' "Сокол" с мячом действует медленнее и аккуратнее, а соперник в это время успевает закрыть свободные зоны в обороне.

12' Шипунов справа сместился в центр к штрафной площади, но его передачу внутрь соперники перехватили.

10' "Енисей" старается больше контролировать мяч. Гости чаще стараются доставить мяч в чужую штрафную площадь, но до опасных ударов по воротам дело не доходит.

9' Ширяев на правом фланге не смог пройти Синяка и подтолкнул Антона в спину.

8' Ширяев справа прострелил на Ломакина, чей удар в касание по воротам сумели заблокировать соперники.

6' Дудиев на фланге толкнул в спину Тихонова.

5' Бабаев исполнил первый угловой удар в матче. Чуканов первым оказался на мяче, но далеко выбить головой его не смог. Забелин поборолся вверху в чужой штрафной площади, Павлу не удалось довести дело до удара по воротам.