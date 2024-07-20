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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Сокол
0:0
Первый тайм: 21'
Енисей
0'
Прогнозы 120
Сокол 21.7% (26)
X 45.8% (55)
Енисей 32.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Енисей
3.10
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сокол
Енисей

История личных встреч

Сокол
Енисей

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
5:3
ТМК
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
12

Голов в среднем за матч

0.25
2.4

Среднее время на гол

360
37

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
47

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 1 0.5
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 1 0.5
Цесь Ян 1 0.5

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 0 1
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ломакин Александр 1 0
Надольский Александр 1 0
Самойлов Денис 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0
КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0
Енисей
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4
Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1

Результаты матчей

Сокол
Енисей

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сокол
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Енисей
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сокол
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сокол
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Енисей
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Урал Мишкич Даниел 1
Енисей Ломакин Александр 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Дудиев справа не решился идти вперёд и откатил мяч на свою половину поля.
  • 21'
    Бабаев справа со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке. Мяч свалился к Максименко, который пяткой не смог направить его в створ.
  • Фол, нарушение
    20'
    Тихонов на фланге сбил Дудиева.
  • 18'
    Стартовые минуты команды провели активно, а теперь наступила игровая пауза. Очень много контроля мяча у центрального круга с обеих сторон без продвижения вперёд.
  • 17'
    У Ломакина не получился точным пас налево в штрафную площадь на ход Рукасу Томасу.
  • 16'
    Тихонов у угла штрафной площади на развороте не смог уйти от соперников. Придётся отходить назад гостям.
  • 14'
    Обменялись команды выпадами вперёд, но мяч теряется на дальних подступах к штрафной площади.
  • 13'
    "Сокол" с мячом действует медленнее и аккуратнее, а соперник в это время успевает закрыть свободные зоны в обороне.
  • 12'
    Шипунов справа сместился в центр к штрафной площади, но его передачу внутрь соперники перехватили.
  • 10'
    "Енисей" старается больше контролировать мяч. Гости чаще стараются доставить мяч в чужую штрафную площадь, но до опасных ударов по воротам дело не доходит.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ширяев на правом фланге не смог пройти Синяка и подтолкнул Антона в спину.
  • 8'
    Ширяев справа прострелил на Ломакина, чей удар в касание по воротам сумели заблокировать соперники.
  • Фол, нарушение
    6'
    Дудиев на фланге толкнул в спину Тихонова.
  • Угловой
    5'
    Бабаев исполнил первый угловой удар в матче. Чуканов первым оказался на мяче, но далеко выбить головой его не смог. Забелин поборолся вверху в чужой штрафной площади, Павлу не удалось довести дело до удара по воротам.
  • 4'
    Ломакин справа со штрафного сделал заброс к воротам, откуда хозяева мяч выбили. На подборе на линии штрафной площади кто-то в красной форме сыграл на подборе, но его удар в касание заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      3'
      Забелин у угла штрафной площади нарушил правила.
    • 2'
      "Сокол" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Енисей" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Локомотиве"!
    • До матча
    • Главный судья: Фролов Антон Вячеславович (Москва);
      Первый помощник: Пелых Андрей Николаевич (Санкт-Петербург);
      Второй помощник: Кужелев Андрей Александрович (Пикалево);
      Резервный судья: Шишкин Павел Алексеевич (Тамбов).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Сокол» и «Енисей». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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    Прогнозы 120
    Сокол 21.7% (26)
    X 45.8% (55)
    Енисей 32.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Енисей
    3.10
    3.20
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    2.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сокол 0:0 Енисей

    Исход игры
    Сокол
    21.5% (26)
    Ничья
    45.5% (55)
    Енисей
    33.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.2% (33)
    Меньше
    70.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (51)
    1:2 Енисей
    21.5% (26)
    1:0 Сокол
    9.9% (12)
    0:1 Енисей
    7.4% (9)
    2:1 Сокол
    5% (6)
    0:2 Енисей
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Сокол
    1.7% (2)
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    Сокол
    Енисей
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