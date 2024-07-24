☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Нюрнберг
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 46
Нюрнберг 2.2% (1)
X 8.7% (4)
Ювентус 89.1% (41)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4
Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Ювентус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1
Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нюрнберг - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2024, осталось 2 дня 5 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Нюрнберг 2.2% (1)
    X 8.7% (4)
    Ювентус 89.1% (41)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нюрнберг - Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Нюрнберг - Ювентус

    Исход игры
    Нюрнберг
    2.2% (1)
    Ничья
    8.7% (4)
    Ювентус
    89.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    32.6% (15)
    0:2 Ювентус
    30.4% (14)
    1:3 Ювентус
    10.9% (5)
    0:1 Ювентус
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нюрнберг
    Ювентус
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный