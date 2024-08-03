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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Урал
0:0
Первый тайм: 25'
Сокол
0'
Прогнозы 133
Урал 87.2% (116)
X 9.8% (13)
Сокол 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Сокол
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Урал
Сокол

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.25
Бегич Сильвие 1 0.25
Каштанов Алексей 1 0.25
Ишков Илья 1 0.25
Итало VI 1 0.25
Мишкич Даниел 1 (1) 0.25
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 2 0.5
Сасин Дмитрий 1 0.25

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Ишков Илья 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Бабаев Владлен 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Урал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сокол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0
Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1
Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0
Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0

Результаты матчей

Урал
Сокол

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Урал
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 1:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Сокол
 0:0 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Алания
 1:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 0:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Сокол
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Урал
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Торпедо Москва Червяков Руслан 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    После навеса Бевеева с правого фланга мяч отскакивает к линии вратарской, где Косаревский на выходе снаряд забирает.
  • Угловой
    22'
    Угловой в исполнении "Урала" посеял небольшую панику в штрафной соперника, но всё же акцентированного удара у нас не случилось.
  • 21'
    Железнов заработал угловой на левом фланге, но при этом получил небольшое повреждение в стыке с Сасиным.
  • 20'
    Последний раз "Сокол" побеждал тогда еще "Уралмаш" в далеком 1997 году, но сегодня шансы у команды Алексея Баги наверняка будут.
  • Угловой
    19'
    После навеса с углового Забелин на дальней штанге попытался пробить головой, однако в створ ворот не попал. Первая попытка "Сокола" сегодня.
  • 18'
    Позиционная атака "Сокола" приводит к угловому на правом фланге, посмотрим за "стандартом" волжан.
  • 16'
    Отметим, что последний раз команды встречались друг с другом в 2005 году, тогда "Урал" в обоих матчах победил со счётом 3:0.
  • 14'
    Пока нет у "Урала" глобального преимущества, команда Алексея Баги тоже не прочь поработать с мячом на чужой половине поля.
  • 12'
    Мишкич отмечается ударом из центральной зоны метро с 22 - мяч пролетает немного выше перекладины.
  • 10'
    Теперь уже прессинг организуют "шмели", однако Косаревский безошибочно выбивает мяч из своей штрафной.
  • 9'
    Гости выбрались в атаку через левый фланг, откуда последовал навес в штрафную, однако мяч снимают уральцы.
  • 8'
    "Сокол" же идет в группе лидеров, после ничьей в Песчанокопском саратовцы дома с минимальным счётом одолели "Енисей" и "КАМАЗ".
  • 6'
    При этом сразу 6 изменений в стартовом составе произвел Евгений Аверьянов, в том числе и во вратарской линии, также в старте впервые появляется 16-летний нападающий Воронов.
  • 5'
    Напомним, что "Урал" в этом сезоне одержал домашние победы над "Сочи" и "Шинником", а вот выезд в Новороссийск в третьем туре обернулся поражением - 2:3.
  • 4'
    Атака хозяев завершается прострелом с правого фланга - мяч становится добычей Косаревского.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Егорычев получает мяч в центральной зоне и пробивает метров с 25, однако снаряд прокатывается левее створа.
    • 2'
      Сразу же гости сумели заработать угловой у чужих ворот, но ничего опасного у ворот дебютанта Щербицкого не случилось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги "Урал" принимает "Сокол". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 133
    Урал 87.2% (116)
    X 9.8% (13)
    Сокол 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:0 Сокол

    Исход игры
    Урал
    87.3% (117)
    Ничья
    9.7% (13)
    Сокол
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    50.86% (59)
    Нет
    49.14% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    30.6% (41)
    2:0 Урал
    23.1% (31)
    1:0 Урал
    17.9% (24)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    3:1 Урал
    3.7% (5)
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    Урал
    Сокол
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