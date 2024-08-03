Первый тайм

23' После навеса Бевеева с правого фланга мяч отскакивает к линии вратарской, где Косаревский на выходе снаряд забирает.

22' Угловой в исполнении "Урала" посеял небольшую панику в штрафной соперника, но всё же акцентированного удара у нас не случилось.

21' Железнов заработал угловой на левом фланге, но при этом получил небольшое повреждение в стыке с Сасиным.

20' Последний раз "Сокол" побеждал тогда еще "Уралмаш" в далеком 1997 году, но сегодня шансы у команды Алексея Баги наверняка будут.

19' После навеса с углового Забелин на дальней штанге попытался пробить головой, однако в створ ворот не попал. Первая попытка "Сокола" сегодня.

18' Позиционная атака "Сокола" приводит к угловому на правом фланге, посмотрим за "стандартом" волжан.