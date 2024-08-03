Тур: 4.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
51 Синяк АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Чуриков ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|1
|0.25
|Бегич Сильвие
|1
|0.25
|Каштанов Алексей
|1
|0.25
|Ишков Илья
|1
|0.25
|Итало VI
|1
|0.25
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.25
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпицкий Егор
|2
|0.5
|Сасин Дмитрий
|1
|0.25
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капленко Никита
|0
|1
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Урал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сокол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Урал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сокол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0
Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1
Сокол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0
Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4 Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Результаты матчей
Урал
Сокол
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Урал
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Чайка
|Руденко Владислав
|2
|Сокол
|Карпицкий Егор
|2
|Торпедо Москва
|Червяков Руслан
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|2
|Алания
|Абдоков Нури
|2
|Сочи
|Марсело Алвеш
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Сокол
Исход игры
Урал
87.3% (117)
Ничья
9.7% (13)
Сокол
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
50.86% (59)
Нет
49.14% (57)
Популярный счёт
2:1 Урал
30.6% (41)
2:0 Урал
23.1% (31)
1:0 Урал
17.9% (24)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:1 Урал
3.7% (5)
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