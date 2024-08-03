☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Торпедо Москва
1:1
Второй тайм: 67'
Чайка
0'
0:1
32' Пенальти
Кожедуб Святослав
1:1
34' Гол
Червяков Руслан
37' Желтая карточка
Шамкин Даниил

Ход матча

32'
0:1
Кожедуб Святослав
34'
Червяков Руслан
1:1
37'
Шамкин Даниил
 
46'
Чупаёв Александр
Максимов Максим
 
46'
Манелов Ираклий
Горбунов Игорь
 
46'
 
Ивашин Андрей
Пивоваров Дмитрий
46'
 
Котов Дмитрий
Бамматгереев Муслим
Прогнозы 120
Торпедо Москва 87.5% (105)
X 9.2% (11)
Чайка 3.3% (4)
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Торпедо Москва
Чайка

История личных встреч

Торпедо Москва
Чайка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.5
Червяков Руслан 2 0.5
Нетфуллин Равиль 1 0.25
Шитов Виталий 1 0.25
Чурич Марио 1 0.25
Шамкин Даниил 0 0
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 2 0.5
Хохлачёв Александр 1 0.25
Янов Данила 1 0.25
Библик Станислав 1 0.25
Бамматгереев Муслим 1 0.25
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.25

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маляров Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Нестеров Александр 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1
Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0
Чайка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1
Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Чайка

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 1:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Сокол
 0:0 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Алания
 1:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 0:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 1:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 1:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Сокол
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Урал
 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Торпедо Москва Червяков Руслан 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    На фланге Червяков наступил грубо на ногу Пелиху, но судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 67'
    Мягко забросил в штрафную соперника Котов на ход Хохлачёву, но того опередил Иваньков и сбросил мяч головой в руки голкиперу.
  • 66'
    Чурич продавил соперника по центру и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • 65'
    Отдавал пас по флангу Библик на ход Хохлачёву, но того опередил Шевченко и вынес сферу за пределы поля.
  • 64'
    Догнал мяч на фланге Хохлачёв и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 63'
    С угла поля навесил Шамкин на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Кармаев.
  • 62'
    Взял инициативу на себя Червяков, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но не попал на этот раз в створ.
  • 61'
    Разыграли угловой москвичи, после чего пробил Шамкин с угла штрафной, но на пути мяча оказался защитник.
  • 60'
    Ушел финтом от соперника по флангу Червяков и прострелил вдоль ворот, но мяч в падении отправил выше перекладины Чупаёв.
  • 59'
    Ивашин с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь первым оказался на мяче Шевченко и вынес его в центр поля.
  • 58'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бородин. Потребуется ему помощь медиков.
  • 57'
    Со штрафного навесил Янов на дальнюю штангу, но здесь Зарыпбеков нарушил правила в борьбе с соперником.
  • 56'
    На фланге Янов получил по ногам в борьбе против Чупаева. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 55'
    Пробивал головой из пределов штрафной Хохлачёв после навеса с фланга от Кожедуба, но точности ему не хватило.
  • 54'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Котов и отдал поперек на Янова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.
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    • 53'
      Ушел от соперника по флангу Котов и навесил в центр штрафной, где по воротам головой пробил Библик, но точно в руки Бабурину.
    • 52'
      С угла поля навесил Янов на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес сферу далеко в центр поля Роганович.
    • Опасный момент
      51'
      Отличным пасом Янов нашел в штрафной соперника Библика, который пробил в ближний нижний угол, но в падении на угловой перевел Бабурин.
    • 50'
      В центре поля получил по ногам Манелов в борьбе против Янова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
    • 49'
      Сместился с фланга к штрафной соперника Чупаёв после паса от Червякова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • Замена
      48'
      Ответные замены в составе "Торпедо" произошли. Вместо Горбунова и Максимова на поле появились Манелов и Чупаёв.
    • Замена
      47'
      Замена двойная в составе "Чайки" произошла в перерыве. Вместо Пивоварова и Бамматгереева на второй тайм вышли Ивашин и Котов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет матча пока равный!
    • 45'
      На фланге Червяков получил по ногам в борьбе против Кожедуба. Штрафной удар исполнять будет "Торпедо".
    • 44'
      С правого фланга забросил в штрафную соперника Нетфуллин на ход Максимову, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 43'
      Прострелил с правого фланга Чурич на линию вратарской, где пробил в касание Горбунов, но не попал в створ.
    • 42'
      Забросил по флангу Иваньков по флангу на ход Чуричу, но том не удалось догнать мяч в чужой штрафной.
    • 41'
      В чужой штрафной зацепился за мяч Червяков после навеса от Нетфуллина, но его удар заблокировали защитники.
    • 39'
      Продавил соперника Роганович и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 38'
      В верховой борьбе с защитником на фланге Янов получил по голове. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Желтая карточка
      37'
      Шамкин заехал в подкате по ногам в борьбе против Янов. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 36'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Червяков и отдал в центр на Максимова, но тому пробить не дал защитник.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Руслан Червяков! Неожиданно сравняли счет москвичи. Отобрал мяч на фланге Червяков и практически от боковой линии подал в штрафную, но мяч по невероятной траектории влетел в сетку после рикошета от дальней штанги.
    • 34'
      Забросил Янов в штрафную соперника на ход Библику, но первым на выходе оказался Бабурин.
    • Пенальти
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Святослав Кожедуб! Удалось открыть счёт в матче гостям. Уверенно исполнил пенальти Кожедуб, разведя голкипера и мяч по разным углам.
    • Пенальти!
      32'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной Янов, но мяч угодил в руку Нетфуллину. Судья назначил пенальти!
    • 31'
      Сместился с фланга к линии штрафной Бамматгереев и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 30'
      На фланге получил по ногам Бамматгереев в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар.
    • 29'
      Далеко вбросил мяч с аута в центр штрафной Пелих, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 28'
      С левого фланга подавал Хохлачёв в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 27'
      С фланга забросил в центр штрафной Янов на ход Библику, но тот не смог пробить в борьбе против Шевченко.
    • 26'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кармаев. Потребуется ему помощь медиков.
    • 25'
      На фланге получил по ногам Кармаев в борьбе против Рогановича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 24'
      Прорывался на скорости по флангу Нетфуллин и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 22'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Шамкин, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Нестеров. 
    • 21'
      Отобрал мяч на фланге Червяков, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот на Горбунова, но тому пробить в силовой борьбе не дал Пивоваров.
    • 20'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Шамкин и вторым касанием пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 19'
      С угла поля навесил Горбунов во вратарскую, но после серии рикошетов снаряд в сторону вынес Нестеров.
    • 18'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Червяков и сбросил поперек на Максимова, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 17'
      Мягко забросил в штрафную вновь Янов на ход Хохлачёву, но вышел из ворот Бабурин и перехватил этот пас.
    • 16'
      Прострелил с фланга Янов на дальнюю штангу, где пробил в одно касание Библик, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • Офсайд
      15'
      Отобрал мяч на фланге Чуурич и тут же отдал вперед на Максимова, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 14'
      Разыграли угловой гости, после чего навесил Янов в центр штрафной, но после серии рикошетов пробил немного неточно Кожедуб.
    • 13'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Бамматгереев и пробил с ходу, но точности ему немного не хватило.
    • Угловой
      12'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Кожедуб и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 11'
      Чурич навесил на дальнюю штангу с левого фланга, но здесь спокойно защитник вынес сферу в центр поля.
    • 10'
      Накрутил соперника перед чужой штрафной Зарыпбеков и отдал поперек на Янова, но мяч в подкате перехватил Иваньков.
    • 9'
      Отобрал мяч на фланге Бамматгереев и тут же отдал в центр на Хохлачёва, но тому пробить пока не удалось.
    • 8'
      Диагональ исполнял с центра поля Чурич на левый фланг, куда забегал Роганович, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • 7'
      С левого фланга навесил Зарыпбеков в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 6'
      Получил по ногам на фланге Шамкин в борьбе против Пивоварова, но судья остановил игру, зафиксировав нарушеник правил.
    • 5'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Янов с фланга на ход Хохлачёву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 4'
      Протащил мяч по флангу Зарылбеков и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 3'
      Мягко забросил в штрафную соперника Чурич на ход Горбунову, но вышел из ворот Штепа и забрал мяч в свои руки.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. В стартовом поединке игрового дня Первой лиги нас ждет противостояние между "Торпедо" и "Чайкой". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Торпедо Москва 87.5% (105)
    X 9.2% (11)
    Чайка 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Чайка
    2.08
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    3.60
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:1 Чайка

    Исход игры
    Торпедо Москва
    87.5% (105)
    Ничья
    9.2% (11)
    Чайка
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.9% (53)
    Нет
    53.1% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    32.5% (39)
    1:0 Торпедо Москва
    30.8% (37)
    2:0 Торпедо Москва
    18.3% (22)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    3:1 Торпедо Москва
    1.7% (2)
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