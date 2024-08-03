Взял инициативу на себя Червяков, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но не попал на этот раз в створ.

С угла поля навесил Шамкин на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Кармаев.

Догнал мяч на фланге Хохлачёв и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Отдавал пас по флангу Библик на ход Хохлачёву, но того опередил Шевченко и вынес сферу за пределы поля.

Чурич продавил соперника по центру и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

Мягко забросил в штрафную соперника Котов на ход Хохлачёву, но того опередил Иваньков и сбросил мяч головой в руки голкиперу.

На фланге Червяков наступил грубо на ногу Пелиху, но судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Прорывался по центру к штрафной соперника Котов и отдал поперек на Янова, который пробил в касание, но угодил точно в защитника.

Пробивал головой из пределов штрафной Хохлачёв после навеса с фланга от Кожедуба, но точности ему не хватило.

На фланге Янов получил по ногам в борьбе против Чупаева. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного навесил Янов на дальнюю штангу, но здесь Зарыпбеков нарушил правила в борьбе с соперником.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бородин. Потребуется ему помощь медиков.

Ивашин с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь первым оказался на мяче Шевченко и вынес его в центр поля.

Ушел финтом от соперника по флангу Червяков и прострелил вдоль ворот, но мяч в падении отправил выше перекладины Чупаёв.

Разыграли угловой москвичи, после чего пробил Шамкин с угла штрафной, но на пути мяча оказался защитник.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Замена двойная в составе "Чайки" произошла в перерыве. Вместо Пивоварова и Бамматгереева на второй тайм вышли Ивашин и Котов.

Ответные замены в составе "Торпедо" произошли. Вместо Горбунова и Максимова на поле появились Манелов и Чупаёв.

Сместился с фланга к штрафной соперника Чупаёв после паса от Червякова, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

В центре поля получил по ногам Манелов в борьбе против Янова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

Отличным пасом Янов нашел в штрафной соперника Библика, который пробил в ближний нижний угол, но в падении на угловой перевел Бабурин.

С угла поля навесил Янов на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес сферу далеко в центр поля Роганович.

Ушел от соперника по флангу Котов и навесил в центр штрафной, где по воротам головой пробил Библик, но точно в руки Бабурину.

На фланге Червяков получил по ногам в борьбе против Кожедуба. Штрафной удар исполнять будет "Торпедо".

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет матча пока равный!

44' С правого фланга забросил в штрафную соперника Нетфуллин на ход Максимову, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

43' Прострелил с правого фланга Чурич на линию вратарской, где пробил в касание Горбунов, но не попал в створ.

42' Забросил по флангу Иваньков по флангу на ход Чуричу, но том не удалось догнать мяч в чужой штрафной.

41' В чужой штрафной зацепился за мяч Червяков после навеса от Нетфуллина, но его удар заблокировали защитники.

39' Продавил соперника Роганович и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

38' В верховой борьбе с защитником на фланге Янов получил по голове. Штрафной удар исполнять будут гости.

37' Шамкин заехал в подкате по ногам в борьбе против Янов. Судья показал желтую карточку нарушителю.

36' Оторвался от опеки соперника по флангу Червяков и отдал в центр на Максимова, но тому пробить не дал защитник.

35' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Руслан Червяков! Неожиданно сравняли счет москвичи. Отобрал мяч на фланге Червяков и практически от боковой линии подал в штрафную, но мяч по невероятной траектории влетел в сетку после рикошета от дальней штанги.

34' Забросил Янов в штрафную соперника на ход Библику, но первым на выходе оказался Бабурин.

33' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Святослав Кожедуб! Удалось открыть счёт в матче гостям. Уверенно исполнил пенальти Кожедуб, разведя голкипера и мяч по разным углам.

32' Пробивал по воротам из пределов штрафной Янов, но мяч угодил в руку Нетфуллину. Судья назначил пенальти!

31' Сместился с фланга к линии штрафной Бамматгереев и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

30' На фланге получил по ногам Бамматгереев в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар.

29' Далеко вбросил мяч с аута в центр штрафной Пелих, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

28' С левого фланга подавал Хохлачёв в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

27' С фланга забросил в центр штрафной Янов на ход Библику, но тот не смог пробить в борьбе против Шевченко.

26' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кармаев. Потребуется ему помощь медиков.

25' На фланге получил по ногам Кармаев в борьбе против Рогановича. Штрафной удар исполнять будут гости.

24' Прорывался на скорости по флангу Нетфуллин и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

22' С левого фланга навесил в центр штрафной Шамкин, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Нестеров.

21' Отобрал мяч на фланге Червяков, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот на Горбунова, но тому пробить в силовой борьбе не дал Пивоваров.

20' Выиграл подбор у штрафной соперника Шамкин и вторым касанием пробил по воротам, но не попал в створ.

19' С угла поля навесил Горбунов во вратарскую, но после серии рикошетов снаряд в сторону вынес Нестеров.

18' Зацепился за мяч в чужой штрафной Червяков и сбросил поперек на Максимова, но выстрел последнего накрыли защитники.

17' Мягко забросил в штрафную вновь Янов на ход Хохлачёву, но вышел из ворот Бабурин и перехватил этот пас.

16' Прострелил с фланга Янов на дальнюю штангу, где пробил в одно касание Библик, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

15' Отобрал мяч на фланге Чуурич и тут же отдал вперед на Максимова, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

14' Разыграли угловой гости, после чего навесил Янов в центр штрафной, но после серии рикошетов пробил немного неточно Кожедуб.

13' Выиграл подбор у штрафной соперника Бамматгереев и пробил с ходу, но точности ему немного не хватило.

12' Подключился к атаке своей команды по флангу Кожедуб и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

11' Чурич навесил на дальнюю штангу с левого фланга, но здесь спокойно защитник вынес сферу в центр поля.

10' Накрутил соперника перед чужой штрафной Зарыпбеков и отдал поперек на Янова, но мяч в подкате перехватил Иваньков.

9' Отобрал мяч на фланге Бамматгереев и тут же отдал в центр на Хохлачёва, но тому пробить пока не удалось.

8' Диагональ исполнял с центра поля Чурич на левый фланг, куда забегал Роганович, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

7' С левого фланга навесил Зарыпбеков в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

6' Получил по ногам на фланге Шамкин в борьбе против Пивоварова, но судья остановил игру, зафиксировав нарушеник правил.

5' Тонко вырезал в штрафную соперника Янов с фланга на ход Хохлачёву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

4' Протащил мяч по флангу Зарылбеков и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам дело так и не дошло.

3' Мягко забросил в штрафную соперника Чурич на ход Горбунову, но вышел из ворот Штепа и забрал мяч в свои руки.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.