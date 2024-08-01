☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Торпедо Москва
 
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Чайка
Прогнозы 47
Торпедо Москва 89.4% (42)
X 8.5% (4)
Чайка 2.1% (1)
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Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Чайка
1.95
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3.55
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4.20
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История личных встреч

Торпедо Москва
Чайка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.67
Нетфуллин Равиль 1 0.33
Шитов Виталий 1 0.33
Чурич Марио 1 0.33
Червяков Руслан 1 0.33
Шамкин Даниил 0 0
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 2 0.67
Хохлачёв Александр 1 0.33
Янов Данила 1 0.33
Библик Станислав 1 0.33
Бамматгереев Муслим 1 0.33

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шитов Виталий 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маляров Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Нестеров Александр 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1
Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0
Чайка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1
Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Чайка

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тюмень
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 4 часа 6 минут.



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    • Прогнозы 47
    Торпедо Москва 89.4% (42)
    X 8.5% (4)
    Чайка 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Чайка
    1.95
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    3.55
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Чайка

    Исход игры
    Торпедо Москва
    89.4% (42)
    Ничья
    8.5% (4)
    Чайка
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    31.9% (15)
    1:0 Торпедо Москва
    25.5% (12)
    2:0 Торпедо Москва
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
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    Торпедо Москва
    Чайка
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