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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 15.
Сандвикен
1:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
1:0
20' Гол
Юсеф Мохаммед
21' Желтая карточка
Энгквист Эмиль
1:1
25' Гол
Брандт Йеспер
35' Желтая карточка
Пекальски Иво
51' Вторая желтая карточка
Энгквист Эмиль
1:2
54' Гол
Моенза Малкольм
56' Желтая карточка
Брандт Йеспер
78' Желтая карточка
Mamadou Koyate
88' Желтая карточка
Kasper Harletun
90'+8
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
42
Юсеф
Мохаммед
I
10
Ludwig
Thorell
8
Сёдерберг
Даниэль
29
Calvin
Kabuye
30
Amin
Al-Hamawi
15
Джуниор
Джон
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
10
Albin
Skoglund
Сандвикен
3-5-2
Утсиктенс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 4 0.27
James Kirby 4 0.27
Джуниор Джон 3 0.2
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.2
Юсеф Мохаммед I 2 0.13
Amin Al-Hamawi 2 0.13
Martin Springfeldt 1 0.07
Сёдерберг Даниэль 1 0.07
Liam Vaboe 1 0.07
Ludwig Thorell 0 0
Mohammed Sadat 0 0
Adam Kiani 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.33
Бук Робин 4 (1) 0.27
Лима Лукас 2 0.13
Фальцетас Александр 2 0.13
Моенза Малкольм 2 0.13
Albin Skoglund 2 0.13
Брандт Йеспер 1 0.07
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Мохидин Аллан 3 0
Albin Skoglund 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утсиктенс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
5
Сандвикен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

8
7
Сандвикен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Утсиктенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
3
50%
76-90

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
4
21%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2

Результаты матчей

Сандвикен
Утсиктенс

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 14 10 3 1 28 - 13 33
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 15 7 5 3 27 - 17 26
4.
Сандвикен
 15 7 3 5 21 - 19 24
5.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
6.
Браге
 15 6 4 5 18 - 13 22
7.
Утсиктенс
 15 6 4 5 18 - 16 22
8.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
9.
Эстерсунд
 15 5 4 6 17 - 20 19
10.
Сковде АИК
 15 5 3 7 10 - 19 18
11.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Варберг БоИС
 14 4 3 7 17 - 22 15
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
3.
Дегерфорс
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
5.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Эстерсунд
 7 4 2 1 10 - 8 14
7.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Утсиктенс
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
12.
Варберг БоИС
 7 3 1 3 12 - 12 10
13.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
14.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
15.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 4 2 1 11 - 6 14
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 8 2 3 3 9 - 13 9
7.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 7 2 1 4 6 - 13 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Вукоевич Диян 8 (1)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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