Тур: 15.
0'
1:0
20' ГолЮсеф Мохаммед
21' Желтая карточкаЭнгквист Эмиль
1:1
25' ГолБрандт Йеспер
35' Желтая карточкаПекальски Иво
51' Вторая желтая карточкаЭнгквист Эмиль
1:2
54' ГолМоенза Малкольм
56' Желтая карточкаБрандт Йеспер
78' Желтая карточкаMamadou Koyate
88' Желтая карточкаKasper Harletun
90'+8
Ход матча
20'
1:0
21'
25'
1:1
35'
51'
54'
56'
78'
88'
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 James Kirby
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|4
|0.27
|James Kirby
|4
|0.27
|Джуниор Джон
|3
|0.2
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.2
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.13
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.13
|Martin Springfeldt
|1
|0.07
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.07
|Liam Vaboe
|1
|0.07
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.33
|Бук Робин
|4 (1)
|0.27
|Лима Лукас
|2
|0.13
|Фальцетас Александр
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|2
|0.13
|Albin Skoglund
|2
|0.13
|Брандт Йеспер
|1
|0.07
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Мохидин Аллан
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утсиктенс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Сандвикен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
8
7
Сандвикен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Утсиктенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
3
50%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
4
21%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
33%
3
16%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
4
27%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0
Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1
Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2
Результаты матчей
Сандвикен
Утсиктенс
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
87
510
213
114
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|8 (1)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5