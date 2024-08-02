Тур: 1. Стадион: Рейн Энерги.
0'
0:1
6' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
0:2
35' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
39' Желтая карточкаЛемперте Тим
45' Желтая карточкаМухайм Миро
69' Желтая карточкаJulian Pauli
1:2
79' ГолМайна Линтон
86' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
Ход матча
6'
35'
39'
45'
69'
79'
1:2
Статистика матча
-
22 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Кёльн
Гамбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.83
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
71
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майна Линтон
|1
|1
|Любичич Деян
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|2
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемперте Тим
|1
|0
|Julian Pauli
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2
Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
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|2 - 1
|3
|2.
|0
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|3.
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|4.
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|5.
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|0 - 0
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|7.
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|0 - 0
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|8.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|9.
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|0
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|0 - 0
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|10.
|0
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|11.
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|0
|12.
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|0 - 0
|0
|13.
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|14.
|0
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|15.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|16.
|0
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|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|И
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|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
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|0 - 0
|0
|2.
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|0
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|0
|0 - 0
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|5.
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|0 - 0
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|7.
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|8.
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|0
|11.
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|0
|12.
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|13.
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|0 - 0
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|14.
|0
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|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
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|0
|0 - 0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|1:2
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|0
|0
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|0
|Команда
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|0 - 0
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|5.
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|0 - 0
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|6.
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|7.
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|14.
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|0 - 0
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|16.
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- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Кёльн
|Майна Линтон
|1
|Кёльн
|Любичич Деян
|0 (1)
|Гамбург
|Мухайм Миро
|1
|Кёльн
|Лемперте Тим
|1
|Кёльн
|Julian Pauli
|1