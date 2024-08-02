Тур: 1. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000
0'
0:1
6' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
0:2
35' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
39' Желтая карточкаЛемперте Тим
45' Желтая карточкаМухайм Миро
45' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
69' Желтая карточкаJulian Pauli
1:2
78' ГолМайна Линтон
86' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
90'+10
Ход матча
6'
35'
39'
45'
45'
69'
78'
1:2
Статистика матча
-
22 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
539 Количество передач 382
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
17 Карабец АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Кёльн
Гамбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
42
29
Голов в среднем за матч
1.83
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
71
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майна Линтон
|1
|1
|Любичич Деян
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|2
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемперте Тим
|1
|0
|Julian Pauli
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2
Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Результаты матчей
Кёльн
Гамбург
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Кёльн
|Майна Линтон
|1
|Кёльн
|Любичич Деян
|0 (1)
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Гамбург
|Мухайм Миро
|1
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|Кёльн
|Лемперте Тим
|1
|Кёльн
|Julian Pauli
|1