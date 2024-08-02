☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 50000
Кёльн
1:2
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
6' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
0:2
35' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
39' Желтая карточка
Лемперте Тим
45' Желтая карточка
Мухайм Миро
45' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
69' Желтая карточка
Julian Pauli
1:2
78' Гол
Майна Линтон
86' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'+10

Ход матча

6'
0:1
Кёнигсдёрффер Рансфорд
35'
0:2
Кёнигсдёрффер Рансфорд
39'
Лемперте Тим
 
45'
 
Мухайм Миро
45'
 
Стеффен Баумгарт
57'
Майна Линтон
Вальдшмидт Лука
 
57'
Адамян Саркис
Доунс Дамион
 
65'
 
Озтунали Левин
Карабец Адам
65'
 
Fabio Balde
Жан-Люк Домпе
69'
Julian Pauli
 
76'
Дитц Флориан
Лемперте Тим
 
78'
Майна Линтон
(Любичич Деян)
1:2
83'
 
Хайер Моритц
Рейс Людовит
86'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
87'
Обуз Марвин
Гусенбашич Денис
 
87'
Хайнц Доминик
Julian Pauli
 
90'
 
Зельке Дейви
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'
 
Микельбрансис Вильям
Джатта Бейкери

Статистика матча

  • 22 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 539 Количество передач 382
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
8
Гусенбашич
Денис
9
Вальдшмидт
Лука
42
Доунс
Дамион
19
Лемперте
Тим
1
Фернандеш
Даниэль
18
Джатта
Бейкери
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
17
Карабец
Адам
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
7
Жан-Люк
Домпе
Кёльн
4-1-2-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Кёльн
Гамбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
4:0
К
1:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:1
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:0
К
2:1
Б
0:1
Б
3:4
Б
6:2
Б
3:2
ТМС
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

42
29

Голов в среднем за матч

1.83
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
71

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майна Линтон 1 1
Любичич Деян 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 2

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемперте Тим 1 0
Julian Pauli 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеффен Баумгарт 1 0
Мухайм Миро 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0
Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2
Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4

Результаты матчей

Кёльн
Гамбург

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Кёльн Майна Линтон 1
Кёльн Любичич Деян 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Гамбург Мухайм Миро 1
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 1
Кёльн Лемперте Тим 1
Кёльн Julian Pauli 1
Весь список
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    • 46'
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