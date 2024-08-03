Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брюнхильдсен Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Брюнхильдсен Ола получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Аскилдсен Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Удар от ворот произведет Ольборг

86' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Oliver Ross из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Джон Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

82' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

81' Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Команда Мидтьюлланн забила решающий гол в последние минуты игры!

77' Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола забивает с правой ноги!

77' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Oliver Ross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Удар от ворот произведет Ольборг

75' Матч возобновлен

74' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Шанс! Жуниньо из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо

73' Хорошую попытку сделал Осман Диао . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.

71' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Ольборг

68' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

65' Хорошую попытку сделал Джон Келвин . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Ольборг

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Оооо... вот это был удар! Брюнхильдсен Ола должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Брюнхильдсен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

55' Кастильо Денил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Жассон Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Осман Диао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

50' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

50' Жассон Андрес из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника