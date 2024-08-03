☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Мидтьюлланн
2:0
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
44' Гол
Букса Адам
2:0
77' Гол
Брюнхильдсен Ола
89' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
90'+9

Ход матча

44'
Букса Адам
(Серенсен Оливер)
1:0
46'
 
Kasper Davidsen
Mylian Jimenez
57'
Рёмер Андре
Кастильо Денил
 
60'
Брюнхильдсен Ола
Букса Адам
 
60'
Симсир Араль
Осорио Дарио
 
64'
 
Oliver Ross
Melker Widell
64'
 
Джон Келвин
Айдэйл Джон
72'
Аскилдсен Кристоффер
Габриэль Адам
 
72'
Жуниньо
Мартинес Эмилиано
 
74'
 
Mads Bomholt
Жассон Андрес
77'
Брюнхильдсен Ола
(Франкулино)
2:0
81'
 
Хелениус Никлас
Noel Atli Arnorsson
89'
Аскилдсен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 421 Количество передач 434
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
13
Габриэль
Адам
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
18
Букса
Адам
7
Франкулино
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
2
Диаките
Умар
3
Sebastian
Otoa
24
Noel
Atli
Arnorsson
14
Хёйхольт
Мальте
6
Mylian
Jimenez
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
19
Айдэйл
Джон
Мидтьюлланн
4-4-2
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Ольборг

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

79.4%
20.6%
27 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
26.5%
8.8%
22 победы 9 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 15 побед

57 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
30 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

47.4%
28.1%
24.5%
27 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.6%
35.1%
26.3%
22 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
1:4
ТМК
1:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
ТМК
2:1
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
0:2
ТМК
0:3
ТМС
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

1.67
1.37

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.03
1.19

Среднее время на гол

87
75

Всего голов

76
73

Голов в среднем за матч

1.33
1.28

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
28
Больше 49%
Меньше 51%
29
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
8
Больше 14%
Меньше 86%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 2 0.67
Букса Адам 2 0.67
Брюнхильдсен Ола 1 0.33
Симсир Араль 0 0
Чилуфя Эдвард 0 0
Франкулино 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйхольт Мальте 1 0.33
Mathias Zanka Jorgensen2 1 0.33
Жассон Андрес 0 0
Melker Widell 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 1 0
Mylian Jimenez 1 0
Kasper Davidsen 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ольборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ольборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1
Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1
Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Ольборг

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
7.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Мидтьюлланн Букса Адам 2
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Весь список
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