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Тур: 1. Стадион: .
Дармштадт
0:0
Перерыв
Фортуна
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Фортуна
3.35
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3.70
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
38
Ридель
Клеменс
23
Гьясула
Клаус
20
Вукотич
Александар
26
Бадер
Маттиас
2
Лопес
Серхио
17
Kai
Klefisch
28
Вилль
Пауль
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Марсейлер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
23
Аппелькамп
Синта
22
Danny
Schmidt
Дармштадт
3-4-1-2
Фортуна
4-1-4-1

История личных встреч

Дармштадт
Фортуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:4

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
75

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0
Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2
Фортуна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2
Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дармштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гройтер Фюрт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пройссен Мюнстер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ульм 1846
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ульм 1846
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гройтер Фюрт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Дармштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кайзерслаутерн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пройссен Мюнстер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Шальке 04 Караман Кенан 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Фортуна
3.35
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3.70
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3.25
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