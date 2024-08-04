Тур: 1. Стадион: Донауштадион. Зрители: 17400
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаDennis Chessa
1:0
48' ГолFelix Higl
56' Желтая карточкаХеуэр Яннис
63' Желтая карточкаКалоч Филип
1:1
77' ПенальтиТомяк Борис
1:2
83' ГолОпоку Аарон
88' Желтая карточкаPhilipp Strompf
90' Желтая карточкаГанслик Даниэль
90'+8
Ход матча
45'
48'
1:0
56'
63'
71'
77'
1:1
83'
1:2
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 325
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
4
Галь
Том
23
Max
Brandt
43
Рёш
Ромарио
33
Felix
Higl
16
Келлер
Аарон
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
17
Опоку
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Max BrandtПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Рёш РомариоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Felix HiglНападающий
-
16 Келлер АаронНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Niklas KolbeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jannik Mause
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felix Higl
|1
|1
|Bastian Allgeier
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опоку Аарон
|1
|1
|Томяк Борис
|1 (1)
|1
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Chessa
|1
|0
|Philipp Strompf
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Вальдхоф 3:1 Любек - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Дуйсбург 2:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3
Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4
Результаты матчей
Ульм 1846
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Шальке 04
|Силла Мусса
|2
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|Ганновер 96
|Nicolo Tresoldi
|1 (1)
|Дармштадт
|Othmane El Idrissi
|1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|1
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|1
|Шальке 04
|Каминьски Марцин
|1
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|1