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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 17400
Ульм 1846
1:2
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
45' Желтая карточка
Dennis Chessa
1:0
48' Гол
Felix Higl
56' Желтая карточка
Хеуэр Яннис
63' Желтая карточка
Калоч Филип
1:1
77' Пенальти
Томяк Борис
1:2
83' Гол
Опоку Аарон
88' Желтая карточка
Philipp Strompf
90' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
90'+8

Ход матча

45'
Dennis Chessa
 
48'
Felix Higl
(Bastian Allgeier)
1:0
56'
 
Хеуэр Яннис
60'
 
Абиама Диксон
Тачи Ричмонд
61'
Краттенмахер Морис
Келлер Аарон
 
63'
 
Калоч Филип
70'
 
Jannik Mause
Калоч Филип
71'
 
Гиамера Ян
Циммер Жан
77'
1:1
Томяк Борис
78'
Майер Жонатан
Dennis Chessa
 
78'
Luka Hyrylainen
Max Brandt
 
83'
1:2
Опоку Аарон
86'
Телалович Семир
Felix Higl
 
87'
 
Рашль Тобиас
Опоку Аарон
87'
 
Leon Robinson
Риттер Марлон
88'
Philipp Strompf
 
90'
 
Ганслик Даниэль

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 325
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
39
Ортаг
Кристиан
4
Галь
Том
5
Johannes
Reichert
32
Philipp
Strompf
7
Bastian
Allgeier
23
Max
Brandt
26
Philipp
Maier
43
Рёш
Ромарио
11
Dennis
Chessa
33
Felix
Higl
16
Келлер
Аарон
1
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
26
Калоч
Филип
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
19
Ганслик
Даниэль
17
Опоку
Аарон
Ульм 1846
3-4-3
Кайзерслаутерн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felix Higl 1 1
Bastian Allgeier 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опоку Аарон 1 1
Томяк Борис 1 (1) 1

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Chessa 1 0
Philipp Strompf 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганслик Даниэль 1 0
Калоч Филип 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1
Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0 Рот-Вайсс Эссен - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Вальдхоф 3:1 Любек - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Дуйсбург 2:2
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3
Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4

Результаты матчей

Ульм 1846
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Othmane El Idrissi 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Хеуэр Яннис получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Bastian Allgeier сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Felix Higl бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Dennis Chessa получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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