☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:1
Перерыв
Пройссен Мюнстер
0'
2' Желтая карточка
Юнг Гидеон
1:0
25' Пенальти
Грин Джулиан
1:1
41' Гол
Батмаз Малик

Ход матча

2'
Юнг Гидеон
 
25'
Грин Джулиан
1:0
41'
1:1
Батмаз Малик
(Гродовски Йоэль)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Пройссен Мюнстер
3.90
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5.36
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7.04
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Все Коэффициенты
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
7
Србени
Деннис
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
29
Lukas
Frenkert
24
Кулис
Нико
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
32
Баццоли
Лука
20
Хендрикс
Йоррит
18
Лоренц
Марк
23
Батмаз
Малик
9
Гродовски
Йоэль
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Пройссен Мюнстер
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 1 (1) 1
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 1

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1
Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0
Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1 Любек - Пройссен Мюнстер 0:3 Боруссия-2 Д - Пройссен Мюнстер 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дармштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гройтер Фюрт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пройссен Мюнстер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ульм 1846
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ульм 1846
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гройтер Фюрт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Дармштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кайзерслаутерн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пройссен Мюнстер
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гройтер Фюрт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульм 1846
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
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Топ нарушителей
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Герта Кемпф Марк-Оливер 1
Падерборн Михель Свен 1
Шальке 04 Караман Кенан 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Пройссен Мюнстер
3.90
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5.36
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7.04
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:1 Пройссен Мюнстер онлайн

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