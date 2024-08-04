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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 12664
Гройтер Фюрт
3:1
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
2' Желтая карточка
Юнг Гидеон
1:0
25' Пенальти
Грин Джулиан
1:1
41' Гол
Батмаз Малик
2:1
50' Гол
Србени Деннис
54' Желтая карточка
Jano ter Horst
3:1
55' Гол
Юнг Гидеон
83' Желтая карточка
Лоренц Марк
90'+6

Ход матча

2'
Юнг Гидеон
 
25'
Грин Джулиан
1:0
41'
1:1
Батмаз Малик
(Гродовски Йоэль)
50'
Србени Деннис
(Philipp Mueller)
2:1
54'
 
Jano ter Horst
55'
Юнг Гидеон
(Хргота Бранимир)
3:1
64'
 
Кьерева Даниэль
Гродовски Йоэль
64'
 
Аменийдо Этьенн
Хендрикс Йоррит
71'
Мустафа Сулиман
Србени Деннис
 
72'
 
Шад Доминик
Jano ter Horst
73'
 
Макридис Хараламбос
Баццоли Лука
80'
Мюнц Рено
Philipp Mueller
 
80'
Гисельман Нико
Массимо Роберто
 
83'
 
Лоренц Марк
89'
Oualid Mhamdi
Футкеу Ноэль
 
89'
Консбрух Джомейн
Майерхёфер Марко
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 441
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
7
Србени
Деннис
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
29
Lukas
Frenkert
24
Кулис
Нико
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
32
Баццоли
Лука
20
Хендрикс
Йоррит
18
Лоренц
Марк
23
Батмаз
Малик
9
Гродовски
Йоэль
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Пройссен Мюнстер
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юнг Гидеон 1 1
Србени Деннис 1 1
Грин Джулиан 1 (1) 1
Хргота Бранимир 0 0
Philipp Mueller 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 1
Гродовски Йоэль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 1 0
Jano ter Horst 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1
Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0
Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1 Любек - Пройссен Мюнстер 0:3 Боруссия-2 Д - Пройссен Мюнстер 2:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Пройссен Мюнстер

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ганновер 96
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эльвeрсберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Падерборн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ян
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пройссен Мюнстер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гройтер Фюрт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ульм 1846
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кёльн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дармштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3
Шальке 04 Караман Кенан 2
Шальке 04 Силла Мусса 2
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 2
Ганновер 96 Nicolo Tresoldi 1 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Othmane El Idrissi 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 1
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 1
Шальке 04 Каминьски Марцин 1
Фортуна Хоффманн Андре 1
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