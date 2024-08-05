☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Краковия
1:3
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
4' Гол
Кялльман Беньямин
12' Желтая карточка
Фернандес Хуан III
1:1
21' Гол
Jakub Lukowski
23' Желтая карточка
Filip Kucharczyk
36' Желтая карточка
Samuel Kozlovsky
47' Желтая карточка
Какабадзе Отар
1:2
84' Гол
Альварес Франциско
90' Желтая карточка
Ганоушек Марек
90' Желтая карточка
Antoni Klimek
1:3
91' Гол
Рондич Имад
91' Желтая карточка
Рондич Имад
90'+14
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
18
Filip
Kucharczyk
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Samuel
Kozlovsky
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
7
Jakub
Lukowski
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Краковия
5-3-2
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Краковия
Видзев Лодзь

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:2
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:2
OE
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9

Среднее время на гол

63
84

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 1 0.33
Кялльман Беньямин 1 0.33
Ван Бюрен Мик 1 0.33
Аль-Аммари Амир 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 2 0.67
Альварес Франциско 2 0.67
Рондич Имад 1 0.33
Сыпек Якуб 1 0.33
Antoni Klimek 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 2 0
Глик Камил 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 2 1
Ганоушек Марек 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Antoni Klimek 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Краковия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4
Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1
Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1

Результаты матчей

Краковия
Видзев Лодзь

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Краковия
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
Пяст Michael Ameyaw 2
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