☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Депортиво Риестра
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
34' Желтая карточка
Кабрера Элиас
1:0
39' Гол
Jonathan Herrera1
44' Желтая карточка
Nicolas Torres
48' Желтая карточка
Rodrigo Sayavedra
65' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
90' Желтая карточка
Sebastian Valdez
90' Желтая карточка
Yuri Casermeiro
90'+8
1
Ignacio
Arce
40
Alan
Barrionuevo
15
Nicolas
Sansotre
3
Nicolas
Torres
5
Рамирес
Педро
28
Rodrigo
Sayavedra
10
Браво
Гонзало
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
7
Antony
Alonso
9
Jonathan
Herrera1
1
Luis
Ingolotti
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
6
Sebastian
Valdez
13
Rafael
Barrios
24
Santiago
Laquidain
10
Кабрера
Элиас
5
Васкес
Кевин
8
Rodrigo
Atencio
11
Годой
Матиас
9
Lucas
Varaldo
Депортиво Риестра
5-3-2
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 3 0.33
Antony Alonso 2 0.22
Браво Гонзало 1 0.11
Alan Barrionuevo 1 0.11
Nicolas Benegas 1 (1) 0.11
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Nicolas Sansotre 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.33
Васкес Кевин 1 0.11
Luis Miguel Angulo 1 0.11
Mateo Sanabria 1 0.11
Rodrigo Atencio 1 0.11
Годой Матиас 0 0
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 4 1
Milton Aaron Celiz 4 0
Nicolas Torres 2 0
Рамирес Педро 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Sebastian Valdez 2 0
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Депортиво Риестра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

0
0
Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
4
44%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
8.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
9.
Ланус
 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
11.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
13.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
14.
Депортиво Риестра
 9 4 0 5 8 - 9 12
15.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
16.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 9 3 2 4 11 - 11 11
18.
Сармьенто
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Росарио Сентраль
 0:0 9 2 4 3 11 - 10 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Депортиво Риестра
 5 4 0 1 6 - 2 12
6.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
7.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Росарио Сентраль
 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
23.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Николас Торрес получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Nicolas Sansotre сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Хонатан Эррера бьет в цель!
    • 34'
      Кабрера Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Депортиво Риестра 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный