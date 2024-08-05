Тур: 9.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКабрера Элиас
1:0
39' ГолJonathan Herrera1
44' Желтая карточкаNicolas Torres
48' Желтая карточкаRodrigo Sayavedra
65' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
90' Желтая карточкаSebastian Valdez
90' Желтая карточкаYuri Casermeiro
90'+8
Ход матча
34'
39'
44'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3
|0.33
|Antony Alonso
|2
|0.22
|Браво Гонзало
|1
|0.11
|Alan Barrionuevo
|1
|0.11
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.11
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.33
|Васкес Кевин
|1
|0.11
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.11
|Mateo Sanabria
|1
|0.11
|Rodrigo Atencio
|1
|0.11
|Годой Матиас
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|4
|1
|Milton Aaron Celiz
|4
|0
|Nicolas Torres
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Lucas Abascia
|1
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Депортиво Риестра
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
0
0
Депортиво Риестра
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
4
44%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|15.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|18.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|23.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4