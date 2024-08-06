Тур: 9.
0'
0:1
10' ГолBruno Christian Sepulveda
27' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
65' Желтая карточкаCristian Nunez
67' Желтая карточкаРодригес Йонатан
69' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
Ход матча
10'
27'
65'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Juan
Cozzani
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Facundo Vila
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Платенсе
Банфилд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
50
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|4 (1)
|0.44
|Guido Mainero
|1
|0.11
|Ronaldo Martinez
|1
|0.11
|Sasha Marcich
|1
|0.11
|Franco Minerva
|1
|0.11
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.44
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.11
|Jesus Soraire
|1
|0.11
|Alejandro Maciel
|1
|0.11
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|3
|1
|Juan Cozzani
|2
|1
|Leonel Picco
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Cristian Nunez
|4
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Ezequiel Bonifacio
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Банфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
5
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Банфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
5
63%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1
Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|15.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|17.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|18.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|26.
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4